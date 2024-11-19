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Минцифры и ЦБ хотят ввести «период охлаждения» для защиты от мошенников

Ведомости

Минцифры предварительно согласовали с Банком России меры по введению двухдневного «периода охлаждения» и добавлению второго доверенного контакта при проведении финансовых операций. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев на Межотраслевой конференции «Безопасность клиента на первом месте», совместно организованной «Ведомостями» и «Билайном».

Например, когда человек начинает массово брать кредиты, можно выставлять на уровне Национального бюро кредитных историй «период охлаждения» на их выдачу, привел пример Шадаев. Второй доверенный контакт же будет включаться в случае, если сделка осуществляется на сумму свыше заранее определенного лимита. Если операция вызывает сомнение, то второе доверенное лицо должно подтвердить эту транзакцию. По словам министра, эти меры могут войти в готовящийся законопроект из 30 мер по антифроду. 

Введение «холодного периода» будет распространяться на следующие рисковые операции: получение кредита, заведение карты и снятие денег с вклада, уточнил директор департамента противодействия мошенничеству «Сбербанка» Сергей Велигодский. Банки получат право останавливать эти операции на двое суток, если есть подозрение в том, что клиент находится под воздействием мошенника. Срок в двое суток выбран, потому что, как правило, клиент понимает о действовавшем в отношении него обмане только спустя сутки. Проект закона готов, и до конца года ЦБ должен отдать его на вычитку в Госдуму, заявил топ-менеджер.

11 ноября Банк России сообщил о принятии трех решений по банковскому регулированию, два из которых нацелены на снижение кредитных рисков в перегретом корпоративном сегменте. С 1 февраля 2025 г. вступит в силу так называемая национальная антициклическая надбавка при расчете нормативов достаточности капитала. Первоначально она составит 0,25% от активов, взвешенных по риску, а с 1 июля 2025 г. уже 0,5%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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