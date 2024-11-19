Минцифры и ЦБ хотят ввести «период охлаждения» для защиты от мошенников

Введение «холодного периода» будет распространяться на следующие рисковые операции: получение кредита, заведение карты и снятие денег с вклада, уточнил директор департамента противодействия мошенничеству «Сбербанка» Сергей Велигодский. Банки получат право останавливать эти операции на двое суток, если есть подозрение в том, что клиент находится под воздействием мошенника. Срок в двое суток выбран, потому что, как правило, клиент понимает о действовавшем в отношении него обмане только спустя сутки. Проект закона готов, и до конца года ЦБ должен отдать его на вычитку в Госдуму, заявил топ-менеджер.