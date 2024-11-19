Минцифры и ЦБ хотят ввести «период охлаждения» для защиты от мошенников
Минцифры предварительно согласовали с Банком России меры по введению двухдневного «периода охлаждения» и добавлению второго доверенного контакта при проведении финансовых операций. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев на Межотраслевой конференции «Безопасность клиента на первом месте», совместно организованной «Ведомостями» и «Билайном».
Например, когда человек начинает массово брать кредиты, можно выставлять на уровне Национального бюро кредитных историй «период охлаждения» на их выдачу, привел пример Шадаев. Второй доверенный контакт же будет включаться в случае, если сделка осуществляется на сумму свыше заранее определенного лимита. Если операция вызывает сомнение, то второе доверенное лицо должно подтвердить эту транзакцию. По словам министра, эти меры могут войти в готовящийся законопроект из 30 мер по антифроду.
Введение «холодного периода» будет распространяться на следующие рисковые операции: получение кредита, заведение карты и снятие денег с вклада, уточнил директор департамента противодействия мошенничеству «Сбербанка» Сергей Велигодский. Банки получат право останавливать эти операции на двое суток, если есть подозрение в том, что клиент находится под воздействием мошенника. Срок в двое суток выбран, потому что, как правило, клиент понимает о действовавшем в отношении него обмане только спустя сутки. Проект закона готов, и до конца года ЦБ должен отдать его на вычитку в Госдуму, заявил топ-менеджер.
11 ноября Банк России сообщил о принятии трех решений по банковскому регулированию, два из которых нацелены на снижение кредитных рисков в перегретом корпоративном сегменте. С 1 февраля 2025 г. вступит в силу так называемая национальная антициклическая надбавка при расчете нормативов достаточности капитала. Первоначально она составит 0,25% от активов, взвешенных по риску, а с 1 июля 2025 г. уже 0,5%.