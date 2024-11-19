Потребительское кредитование сокращается третий месяц подряд

Потребительское кредитование сокращается третий месяц подрядНа дальнейшее падение сегмента не повлияет даже высокий предновогодний спрос
Выдачи необеспеченных потребительских кредитов продолжают падать: по итогам октября граждане взяли 2,11 млн ссуд на 320,8 млрд руб., что меньше, чем в сентябре, на 20,3% по количеству и на 24,8% по объему, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Сегмент начал падать с июля: относительно того месяца выдачи сократились на 38% по количеству и на 47% по объему.
Осенью сокращение выдачи потребительских кредитов существенно ускорилось, констатирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. В последние месяцы стало очевидным, что жесткая денежно-кредитная политика регулятора привела к достаточно высоким темпам охлаждения рынка необеспеченного кредитования, отмечает он. Вместе с тем возросшие доходы населения по-прежнему позволяют поддерживать кредитную и потребительскую активность на достаточно высоком уровне, рассуждает Волков.