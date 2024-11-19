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Потребительское кредитование сокращается третий месяц подряд

На дальнейшее падение сегмента не повлияет даже высокий предновогодний спрос
Наталья Заруцкая
Андрей Гордеев / Ведомости

Выдачи необеспеченных потребительских кредитов продолжают падать: по итогам октября граждане взяли 2,11 млн ссуд на 320,8 млрд руб., что меньше, чем в сентябре, на 20,3% по количеству и на 24,8% по объему, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Сегмент начал падать с июля: относительно того месяца выдачи сократились на 38% по количеству и на 47% по объему.

Осенью сокращение выдачи потребительских кредитов существенно ускорилось, констатирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. В последние месяцы стало очевидным, что жесткая денежно-кредитная политика регулятора привела к достаточно высоким темпам охлаждения рынка необеспеченного кредитования, отмечает он. Вместе с тем возросшие доходы населения по-прежнему позволяют поддерживать кредитную и потребительскую активность на достаточно высоком уровне, рассуждает Волков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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