ВТБ выявил новую схему мошенников по взлому аккаунтов на госсервисах

6 ноября управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России сообщило, что мошенники вновь используют схему «Мамонт» для хищения данных банковских карт пользователей маркетплейсов через фейковые приложения. Злоумышленники получают данные банковских карт под предлогом оформления фейковой покупки и доставки товаров с популярных маркетплейсов. В обновленной версии схемы мошенники уже не требуют ввода данных банковской карты на фишинговом сайте, а предлагают установить мобильное приложение сервиса объявлений, якобы обеспечивающее безопасную сделку. Спрятанная в приложении шпионская программа может перехватывать вводимые данные банковской карты и входящие SMS-коды для кражи денег со счетов клиентов.