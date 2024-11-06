Мошенники возродили схему «Мамонт» для обмана пользователей маркетплейсов
Мошенники вновь используют схему «Мамонт» для хищения данных банковских карт пользователей маркетплейсов через фейковые приложения. Об этом сообщили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
«Одним из фишинговых трендов 2024 г. стало возрождение и массовое использование криминальной схемы “Мамонт” (так на сленге мошенников называют жертву)», – говорится в сообщении.
Злоумышленники получают данные банковских карт под предлогом оформления фейковой покупки и доставки товаров с популярных маркетплейсов. В обновленной версии схемы мошенники уже не требуют ввода данных банковской карты на фишинговом сайте, а предлагают установить мобильное приложение сервиса объявлений, якобы обеспечивающее безопасную сделку.
«Спрятанная в приложении шпионская программа может перехватывать вводимые данные банковской карты и входящие SMS-коды для кражи денег со счетов клиентов российских банков», – добавили в управлении МВД.
Первые случаи применения схемы были зафиксированы еще летом 2019 г. Ее возрождение может быть связано с приближением периода новогодних праздников и активизацией покупок на маркетплейсах.
В начале сентября замначальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов сообщил, что с 2022 г. по август 2024 г. в России произошло около 1,5 млн киберпреступлений, а за последние три года мошенники похитили у россиян и вывели за границу более 350 млрд руб. Филиппов говорил, что за семь месяцев 2024 г. ущерб от IT-преступлений в России составил 99 млрд руб., а за весь 2023 г. – 156 млрд руб. С начала 2024 г. зарегистрировано 577 000 IT-преступлений, из них 437 000 – это мошенничество и хищения.
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев в мае заявлял, что в прошлом году в России было совершено порядка 680 000 преступлений с использованием информационных технологий, общая сумма ущерба составила 156 млрд руб. Колокольцев отметил, что от действий злоумышленников пострадали 113 000 пенсионеров.