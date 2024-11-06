Мошенники возродили схему «Мамонт» для обмана пользователей маркетплейсов

В начале сентября замначальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов сообщил, что с 2022 г. по август 2024 г. в России произошло около 1,5 млн киберпреступлений, а за последние три года мошенники похитили у россиян и вывели за границу более 350 млрд руб. Филиппов говорил, что за семь месяцев 2024 г. ущерб от IT-преступлений в России составил 99 млрд руб., а за весь 2023 г. – 156 млрд руб. С начала 2024 г. зарегистрировано 577 000 IT-преступлений, из них 437 000 – это мошенничество и хищения.