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Мошенники возродили схему «Мамонт» для обмана пользователей маркетплейсов

Ведомости

Мошенники вновь используют схему «Мамонт» для хищения данных банковских карт пользователей маркетплейсов через фейковые приложения. Об этом сообщили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

«Одним из фишинговых трендов 2024 г. стало возрождение и массовое использование криминальной схемы “Мамонт” (так на сленге мошенников называют жертву)», – говорится в сообщении. 

Злоумышленники получают данные банковских карт под предлогом оформления фейковой покупки и доставки товаров с популярных маркетплейсов. В обновленной версии схемы мошенники уже не требуют ввода данных банковской карты на фишинговом сайте, а предлагают установить мобильное приложение сервиса объявлений, якобы обеспечивающее безопасную сделку.

«Спрятанная в приложении шпионская программа может перехватывать вводимые данные банковской карты и входящие SMS-коды для кражи денег со счетов клиентов российских банков», – добавили в управлении МВД.

Первые случаи применения схемы были зафиксированы еще летом 2019 г. Ее возрождение может быть связано с приближением периода новогодних праздников и активизацией покупок на маркетплейсах.

В начале сентября замначальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов сообщил, что с 2022 г. по август 2024 г. в России произошло около 1,5 млн киберпреступлений, а за последние три года мошенники похитили у россиян и вывели за границу более 350 млрд руб. Филиппов говорил, что за семь месяцев 2024 г. ущерб от IT-преступлений в России составил 99 млрд руб., а за весь 2023 г. – 156 млрд руб. С начала 2024 г. зарегистрировано 577 000 IT-преступлений, из них 437 000 – это мошенничество и хищения.

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев в мае заявлял, что в прошлом году в России было совершено порядка 680 000 преступлений с использованием информационных технологий, общая сумма ущерба составила 156 млрд руб. Колокольцев отметил, что от действий злоумышленников пострадали 113 000 пенсионеров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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