Москвичей предупредили о мошеннических звонках от имени «администраций школ»

Другой популярной схемой является хищение денег посредством перевыпуска SIM-карты. Злоумышленники узнают номер телефона, привязанный к учетной записи ЕСИА, который больше не используется владельцем и выставлен оператором на продажу, после чего регистрируют его на другого человека. На «Госуслугах» происходит восстановление пароля к учетной записи с помощью одноразового кода, отправленного на номер. Настоящий владелец аккаунта может даже не знать о несанкционированном доступе к профилю, так как смена пароля не приводит к блокировке доступа к порталу.