Москвичей предупредили о мошеннических звонках от имени «администраций школ»
Департамент образования и науки Москвы предупредил жителей столицы о мошеннической схеме с кодами из SMS от портала «Госуслуг». Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
В рамках схемы злоумышленники звонят москвичам от лица администрации школы и запрашивают код из SMS от «Госуслуг» для продолжения обучения во втором полугодии. В департаменте призвали не называть код и не предоставлять личные данные. Там напомнили, что сотрудники образовательных учреждений никогда не запрашивают коды.
9 января МВД сообщило о выявлении двух схем, которые используют злоумышленники для получения доступа к аккаунтам на портале «Госуслуги». По данным ведомства, мошенники представляются сотрудниками службы поддержки мобильного оператора и под предлогом продления контракта запрашивают код подтверждения из SMS. После получения кода от портала «Госуслуги» они входят в учетную запись жертвы, меняют пароль и оставляют сообщение о блокировке аккаунта и просьбой связаться по указанному номеру. Если человек позвонит, ему предложат перевести деньги на «безопасный счет».
Другой популярной схемой является хищение денег посредством перевыпуска SIM-карты. Злоумышленники узнают номер телефона, привязанный к учетной записи ЕСИА, который больше не используется владельцем и выставлен оператором на продажу, после чего регистрируют его на другого человека. На «Госуслугах» происходит восстановление пароля к учетной записи с помощью одноразового кода, отправленного на номер. Настоящий владелец аккаунта может даже не знать о несанкционированном доступе к профилю, так как смена пароля не приводит к блокировке доступа к порталу.
3 января ТАСС писал, что материальный ущерб от дистанционных хищений за 11 месяцев прошлого года достиг более 168 млрд руб. По данным МВД РФ, всего за указанный период зафиксировано свыше 702 000 IT-преступлений, что на 14,3% больше, чем за 11 месяцев 2023 г.