МВД раскрыло две схемы мошенничества с доступом к порталу «Госуслуг»
МВД выявило две схемы, которые используют мошенники для получения доступа к аккаунтам на портале «Госуслуг». Одна связана с телефонными звонками, якобы от представителей сотовых операторов, а вторая – с использованием номера телефона, привязанного к учетной записи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.
По данным ведомства, аферисты звонят своим жертвам, представляясь сотрудниками службы поддержки мобильного оператора и под предлогом продления контракта запрашивают код подтверждения из SMS. Этот код необходим для входа в личный кабинет на портале «Госуслуги». После того как мошенники получают код, они входят в учетную запись жертвы, меняют пароль и оставляют сообщение о блокировке аккаунта и просьбой связаться по указанному номеру. Если человек позвонит по этому номеру, ему предложат перевести свои деньги на «безопасный счет», потому что на него якобы хотят оформить кредит или у него хотят украсть деньги.
Другой популярной схемой является хищение денег посредством перевыпуска SIM-карты. Мошенники узнают номер телефона, привязанный к учетной записи ЕСИА, который больше не используется владельцем и выставлен оператором на продажу. Этот номер затем регистрируется на другого человека. На портале «Госуслуги» происходит восстановление пароля к учетной записи с помощью одноразового кода, отправленного на данный номер.
В этом случае настоящий владелец аккаунта может даже не знать о несанкционированном доступе к своему профилю, поскольку смена пароля не приводит к блокировке доступа к «Госуслугам». Используя доступ к учетной записи ЕСИА, мошенники оформляют микрозаймы в микрофинансовых организациях и кредиты в банках, обращаясь за справкой 2-НДФЛ и получая данные из бюро кредитных историй. Они также могут регистрировать новые абонентские номера и заключать договоры с использованием усиленной неквалифицированной электронной подписи, созданной в приложении «Госключ».
3 января ТАСС писал, что материальный ущерб от дистанционных хищений за 11 месяцев 2024 г. составил более 168 млрд руб. По информации МВД, всего в России за указанный период было зафиксировано более 702 000 IT-преступлений, что на 14,3% больше, чем за 11 месяцев 2023 г. При этом удалось сократить прирост мошенничеств с 44% в 2023 г. до 9,2% в 2024 г.