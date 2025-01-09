МВД раскрыло две схемы мошенничества с доступом к порталу «Госуслуг»

По данным ведомства, аферисты звонят своим жертвам, представляясь сотрудниками службы поддержки мобильного оператора и под предлогом продления контракта запрашивают код подтверждения из SMS. Этот код необходим для входа в личный кабинет на портале «Госуслуги». После того как мошенники получают код, они входят в учетную запись жертвы, меняют пароль и оставляют сообщение о блокировке аккаунта и просьбой связаться по указанному номеру. Если человек позвонит по этому номеру, ему предложат перевести свои деньги на «безопасный счет», потому что на него якобы хотят оформить кредит или у него хотят украсть деньги.