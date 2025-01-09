Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

МВД раскрыло две схемы мошенничества с доступом к порталу «Госуслуг»

Ведомости

МВД выявило две схемы, которые используют мошенники для получения доступа к аккаунтам на портале «Госуслуг». Одна связана с телефонными звонками, якобы от представителей сотовых операторов, а вторая – с использованием номера телефона, привязанного к учетной записи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

По данным ведомства, аферисты звонят своим жертвам, представляясь сотрудниками службы поддержки мобильного оператора и под предлогом продления контракта запрашивают код подтверждения из SMS. Этот код необходим для входа в личный кабинет на портале «Госуслуги». После того как мошенники получают код, они входят в учетную запись жертвы, меняют пароль и оставляют сообщение о блокировке аккаунта и просьбой связаться по указанному номеру. Если человек позвонит по этому номеру, ему предложат перевести свои деньги на «безопасный счет», потому что на него якобы хотят оформить кредит или у него хотят украсть деньги.

Другой популярной схемой является хищение денег посредством перевыпуска SIM-карты. Мошенники узнают номер телефона, привязанный к учетной записи ЕСИА, который больше не используется владельцем и выставлен оператором на продажу. Этот номер затем регистрируется на другого человека. На портале «Госуслуги» происходит восстановление пароля к учетной записи с помощью одноразового кода, отправленного на данный номер.

В этом случае настоящий владелец аккаунта может даже не знать о несанкционированном доступе к своему профилю, поскольку смена пароля не приводит к блокировке доступа к «Госуслугам». Используя доступ к учетной записи ЕСИА, мошенники оформляют микрозаймы в микрофинансовых организациях и кредиты в банках, обращаясь за справкой 2-НДФЛ и получая данные из бюро кредитных историй. Они также могут регистрировать новые абонентские номера и заключать договоры с использованием усиленной неквалифицированной электронной подписи, созданной в приложении «Госключ».

3 января ТАСС писал, что материальный ущерб от дистанционных хищений за 11 месяцев 2024 г. составил более 168 млрд руб. По информации МВД, всего в России за указанный период было зафиксировано более 702 000 IT-преступлений, что на 14,3% больше, чем за 11 месяцев 2023 г. При этом удалось сократить прирост мошенничеств с 44% в 2023 г. до 9,2% в 2024 г.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных