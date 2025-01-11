В Сбербанке назвали три главные мошеннические схемы на 2025 год
Главные мошеннические схемы в 2025 г. вряд ли изменятся, среди них получение обманом данных для хищения аккаунта на «Госуслугах» и сообщения в мессенджерах от имени руководителя, рассказал «РИА Новости» заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
По итогам 2024 г., как отметил Кузнецов, топ-3 схем злоумышленников не изменился. Это получение обманом данных для хищения аккаунта на «Госуслугах», «Фальшивый босс», или общение в мессенджерах от имени руководителя, и фальшивые звонки из ведомств.
«Вряд ли в этом году мошеннические схемы принципиально изменятся. Единственное, мы видим риск более активного применения ИИ-технологий для обмана, к сожалению, искусственный интеллект делает фейки все более правдоподобными», – сказал он.
Мошенники также стали «дорабатывать» свои схемы, чтобы обойти банковские системы антифрода, добавил Кузнецов. Злоумышленники чаще просят граждан снимать наличные и передавать их курьерам, так как понимают, что онлайн-переводы могут быть заблокированы. Людей также призывают открывать счета в менее защищенных банках, чтобы затем оттуда выводить средства.
Материальный ущерб от дистанционных хищений за 11 месяцев 2024 г. составил более 168 млрд руб., писал ТАСС. По информации МВД, всего в России за указанный период было зафиксировано более 702 000 IT-преступлений, что на 14,3% больше, чем за 11 месяцев 2023 г.