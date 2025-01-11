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В Сбербанке назвали три главные мошеннические схемы на 2025 год

Ведомости

Главные мошеннические схемы в 2025 г. вряд ли изменятся, среди них получение обманом данных для хищения аккаунта на «Госуслугах» и сообщения в мессенджерах от имени руководителя, рассказал «РИА Новости» заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

По итогам 2024 г., как отметил Кузнецов, топ-3 схем злоумышленников не изменился. Это получение обманом данных для хищения аккаунта на «Госуслугах», «Фальшивый босс», или общение в мессенджерах от имени руководителя, и фальшивые звонки из ведомств.

«Вряд ли в этом году мошеннические схемы принципиально изменятся. Единственное, мы видим риск более активного применения ИИ-технологий для обмана, к сожалению, искусственный интеллект делает фейки все более правдоподобными», – сказал он.

Мошенники также стали «дорабатывать» свои схемы, чтобы обойти банковские системы антифрода, добавил Кузнецов. Злоумышленники чаще просят граждан снимать наличные и передавать их курьерам, так как понимают, что онлайн-переводы могут быть заблокированы. Людей также призывают открывать счета в менее защищенных банках, чтобы затем оттуда выводить средства.

Материальный ущерб от дистанционных хищений за 11 месяцев 2024 г. составил более 168 млрд руб., писал ТАСС. По информации МВД, всего в России за указанный период было зафиксировано более 702 000 IT-преступлений, что на 14,3% больше, чем за 11 месяцев 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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