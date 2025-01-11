В Сбербанке назвали три главные мошеннические схемы на 2025 год

Мошенники также стали «дорабатывать» свои схемы, чтобы обойти банковские системы антифрода, добавил Кузнецов. Злоумышленники чаще просят граждан снимать наличные и передавать их курьерам, так как понимают, что онлайн-переводы могут быть заблокированы. Людей также призывают открывать счета в менее защищенных банках, чтобы затем оттуда выводить средства.