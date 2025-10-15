Силуанов ожидает сокращения доходов от утильсбора на 440 млрд рублей
Доходы федерального бюджета России от утильсбора сократятся на 440 млрд руб. в 2025 г. Итоговая сумма составит 1,1 трлн руб., заявил глава Минфина России Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы.
«Еще раз повторюсь, что доходы идут за макроэкономикой. Макроэкономика меняется в связи с тем, что мы обеспечиваем контроль над инфляцией, и задача – снизить процентные ставки как основной источник для финансирования развития экономики», – подчеркнул министр.
14 октября глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что ведомство учтет сроки поставки и оплаты заказанных авто из разных стран при отсрочке новых правил утилизационного сбора. В тот же день вице-премьер РФ Денис Мантуров поручил Алиханову и его министерству рассмотреть возможные меры по отсрочке изменений на месяц. Он указывал, что больше всего вопросов вызвали машины, которые находятся на таможенной очистке или в транзите.
После введения новых правил расчет утильсбора будет связан с мощностью двигателя транспортного средства. При этом базовая ставка сбора будет зависеть от типа и объема двигателя, а коэффициент – от мощности машины. Льготные коэффициенты на автомобили с двигателями мощностью до 160 л. с. (3400 руб. за новый автомобиль и 5200 руб. за машину старше трех лет) должны остаться для тех, кто ввозит машину в Россию для использования в личных целях.