Силуанов ожидает сокращения доходов от утильсбора на 440 млрд рублей

После введения новых правил расчет утильсбора будет связан с мощностью двигателя транспортного средства. При этом базовая ставка сбора будет зависеть от типа и объема двигателя, а коэффициент – от мощности машины. Льготные коэффициенты на автомобили с двигателями мощностью до 160 л. с. (3400 руб. за новый автомобиль и 5200 руб. за машину старше трех лет) должны остаться для тех, кто ввозит машину в Россию для использования в личных целях.