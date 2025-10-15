Минфин провел размещение ОФЗ с постоянным купоном на 258,69 млрд рублей

Рост интереса к ОФЗ связан с повышением их доходности: если в августе она составляла 13,5–13,9%, то к середине октября выросла до 15–15,2%. В обзоре ЦБ отмечается, что динамика доходности в сентябре зависела от ожиданий рынка по денежно-кредитной политике и проекту бюджета. До заседания совета директоров ЦБ 12 сентября доходность снижалась, поскольку участники рынка ожидали снижения ключевой ставки на 2 п. п.