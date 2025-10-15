Минфин провел размещение ОФЗ с постоянным купоном на 258,69 млрд рублей
Министерство финансов России 15 октября провело крупнейшее с 2021 г. размещение облигаций федерального займа (ОФЗ) с постоянным купоном, реализовав бумаги на общую сумму 258,69 млрд руб. по номиналу. Об этом сообщается на сайте ведомства.
На первом аукционе Минфин впервые разместил выпуск ОФЗ-ПД 26251 с погашением 28 августа 2030 г. Объем размещения составил 162,33 млрд руб. при спросе 196,26 млрд руб. Выручка от размещения – 135,121 млрд руб. Средневзвешенная цена установлена на уровне 81,9379% от номинала, что соответствует доходности 15,38% годовых. Цена отсечения составила 81,895% от номинала (15,39% годовых).
На втором аукционе были размещены бумаги серии ОФЗ-ПД 26246 с погашением 12 марта 2036 г. Продано облигаций на 96,36 млрд руб. при спросе 133,41 млрд руб. Выручка составила 82,874 млрд руб. Средневзвешенная цена – 85,2815% от номинала, что соответствует доходности 15,36% годовых. Цена отсечения установлена на уровне 85,175% (15,39% годовых).
Сообщается, что следующий аукцион по размещению гособлигаций запланирован на 22 октября.
14 октября стало известно, что, по данным обзора ЦБ, частные инвесторы за девять месяцев 2025 г. увеличили вложения в ОФЗ в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – почти до 369,3 млрд руб. Основной рост пришелся на III квартал, когда приток инвестиций достиг 178,5 млрд руб.
Рост интереса к ОФЗ связан с повышением их доходности: если в августе она составляла 13,5–13,9%, то к середине октября выросла до 15–15,2%. В обзоре ЦБ отмечается, что динамика доходности в сентябре зависела от ожиданий рынка по денежно-кредитной политике и проекту бюджета. До заседания совета директоров ЦБ 12 сентября доходность снижалась, поскольку участники рынка ожидали снижения ключевой ставки на 2 п. п.