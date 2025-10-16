Мерц призвал создать Европейскую фондовую биржу для конкуренции с США и Азией

По словам Мерца, европейскому бизнесу необходим «достаточно широкий и глубокий рынок капитала», который позволит быстро и эффективно привлекать инвестиции для развития. Он отметил, что ситуация, когда технологические компании, такие как BioNTech, выходят на биржу в Нью-Йорке, а не в Европе, вызывает разочарование.