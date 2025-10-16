Мерц призвал создать Европейскую фондовую биржу для конкуренции с США и Азией
Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил создать единую общеевропейскую фондовую биржу, чтобы усилить позиции компаний ЕС на фоне растущей конкуренции со стороны США и Азии. Об этом сообщает Bloomberg.
По словам Мерца, европейскому бизнесу необходим «достаточно широкий и глубокий рынок капитала», который позволит быстро и эффективно привлекать инвестиции для развития. Он отметил, что ситуация, когда технологические компании, такие как BioNTech, выходят на биржу в Нью-Йорке, а не в Европе, вызывает разочарование.
Мерц напомнил, что в своих докладах бывшие премьеры Италии Марио Драги и Энрико Летта также указывали на необходимость срочных мер для повышения конкурентоспособности и производительности европейских фирм.
«Это вопрос нашего будущего и того, останется ли Европа игроком в мировой экономике или превратится в игрушку в руках крупных центров в Азии и Америке», – заявил канцлер.
7 октября Мерц также предупреждал о снижении реальных доходов немцев. По его словам, основными причинами являются старение населения и дефицит в сфере здравоохранения, который уже исчисляется миллиардами евро и, по прогнозам, вырастет в 2026 г. Канцлер допустил возможность повышения некоторых взносов и частичной отмены льгот.