Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Мерц призвал создать Европейскую фондовую биржу для конкуренции с США и Азией

Ведомости

Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил создать единую общеевропейскую фондовую биржу, чтобы усилить позиции компаний ЕС на фоне растущей конкуренции со стороны США и Азии. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам Мерца, европейскому бизнесу необходим «достаточно широкий и глубокий рынок капитала», который позволит быстро и эффективно привлекать инвестиции для развития. Он отметил, что ситуация, когда технологические компании, такие как BioNTech, выходят на биржу в Нью-Йорке, а не в Европе, вызывает разочарование.

Мерц напомнил, что в своих докладах бывшие премьеры Италии Марио Драги и Энрико Летта также указывали на необходимость срочных мер для повышения конкурентоспособности и производительности европейских фирм.

«Это вопрос нашего будущего и того, останется ли Европа игроком в мировой экономике или превратится в игрушку в руках крупных центров в Азии и Америке», – заявил канцлер.

7 октября Мерц также предупреждал о снижении реальных доходов немцев. По его словам, основными причинами являются старение населения и дефицит в сфере здравоохранения, который уже исчисляется миллиардами евро и, по прогнозам, вырастет в 2026 г. Канцлер допустил возможность повышения некоторых взносов и частичной отмены льгот.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте