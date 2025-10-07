Мерц предупредил о снижении реальных доходов немцев
Жители Германии в ближайшие годы будут увеличивать свои расходы на социальные нужды, в том числе на здравоохранение, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью телеканалу ARD.
«Наше население будет вынуждено направлять больше дохода на пенсию, здравоохранение и уход. И это должно происходить справедливо», – подчеркнул он.
По мнению Мерца, причиной такой динамики становится старение общества. Канцлер отметил, что в настоящее время дефицит в сфере здравоохранения ФРГ достигает миллиардов евро, в 2026 г. он увеличится, указал он. Глава государства рассказал, что в Германии могут повысить суммы некоторых взносов и частично отменить льготы.
В интервью Мерц заявил, что нужно учитывать трудовой стаж при выходе гражданина на пенсию, а не устанавливать для всех один и тот же возраст (67 лет). По его мнению, «тот, кто начал работать в 17 и трудился 50 лет, не должен выходить на пенсию в тот же срок, что и человек, начавший карьеру в 30».
При этом в сентябре министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия заключила ряд контрактов по поддержке закупки дальнобойных беспилотников для Украины. Сейчас ФРГ разрабатывает контракты на поставку беспилотников на сумму 300 млн евро. Глава минобороны также призвал принять участие в инициативе другие европейские страны, чтобы якобы ослабить Россию «в ее тылу».