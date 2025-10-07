Мерц предупредил о снижении реальных доходов немцев

В интервью Мерц заявил, что нужно учитывать трудовой стаж при выходе гражданина на пенсию, а не устанавливать для всех один и тот же возраст (67 лет). По его мнению, «тот, кто начал работать в 17 и трудился 50 лет, не должен выходить на пенсию в тот же срок, что и человек, начавший карьеру в 30».