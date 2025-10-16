Газета
Главная / Экономика /

Международные резервы России за неделю выросли до $729,5 млрд

Ведомости

Объем международных резервов России по состоянию на 10 октября 2025 г. увеличился на $7 млрд и достиг $729,5 млрд. Об этом сообщили в Банке России.

Как уточнили в регуляторе, рост произошел преимущественно за счет положительной переоценки активов. В последний месяц наблюдается устойчивый рост. Неделей раньше, на 3 октября, объем резервов составлял $722,5 млрд, на 26 сентября – $713,3 млрд, а на 19 сентября –$712,6 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, находящиеся в распоряжении Центробанка и правительства страны. В их структуру входят средства в иностранной валюте, специальные права заимствования, резервная позиция в Международном валютном фонде, а также монетарное золото.

