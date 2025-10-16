Международные резервы России за неделю выросли до $729,5 млрд

Как уточнили в регуляторе, рост произошел преимущественно за счет положительной переоценки активов. В последний месяц наблюдается устойчивый рост. Неделей раньше, на 3 октября, объем резервов составлял $722,5 млрд, на 26 сентября – $713,3 млрд, а на 19 сентября –$712,6 млрд.