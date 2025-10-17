Газета
Главная / Экономика /

Почти половина экспертов считают, что ЦБ сохранит уровень ключевой ставки в 17%

Ведомости

Сохранения текущего уровня ключевой ставки в 17% на заседании Банка России 24 октября ожидают 10 из 22 экономистов и представителей бизнеса, опрошенных «Ведомостями».

Снижения на 1 процентный пункт (п. п.) ожидают шесть респондентов. Один из них не исключил, что ЦБ выберет промежуточный вариант в 16,5%. Двое считают, что ставка будет снижена до 16% или 16,5%.

Двое больше склоняются к сохранению текущего уровня, однако не исключают и снижения до 16-16,5%. Один эксперт считает, что ставку снизят сразу до 15%, но также ожидает и 16%.

Консенсус-прогноз «Ведомостей»: каким будет решение ЦБ по ключевой ставке

Экономика / Макроэкономика и бюджет

В пользу сохранения ставки звучит аргумент об анонсированном повышении ставки НДС на 2 п. п. с нового года. Однако сама глава ЦБ Эльвира Набиуллина 9 октября упоминала, что сохраняется пространство для снижения ключевой ставки. Этому может способствовать наблюдаемое падение экономической активности.

На предыдущем заседании 12 сентября ЦБ решил опустить ключевую ставку на 1 п. п. до 17% годовых. Это решение допускали 11 из 23 экспертов, опрошенных «Ведомостями».

