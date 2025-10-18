Глава ЕЦБ назвала Германию проводником перемен в Европе
Германия является «проводником перемен» в Европе. Об этом заявила президент Европейского центрального банка Кристин Лагард в кулуарах ежегодного заседания Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне.
Лагард отметила, что налогово-бюджетная политика будет играть более значимую роль в ближайшие годы. «Это, конечно, особенно актуально для стран, которые собираются увеличить инвестиции в оборону, и это, безусловно, касается – в значительной степени – Германии», – сказала она (цитата по Bloomberg).
По ее словам, Берлин делает крупные военные и инфраструктурные инвестиции, которые «только начинают давать результаты, но будут реализованы в течение следующих трех лет весьма существенно».
Bloomberg отметил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц, вступивший в должность весной этого года, еще до прихода в правительство провел законопроект о расходах, высвободив потенциал федерального баланса для развития вооруженных сил Германии и модернизации ее инфраструктуры.
23 сентября Politico писало, что минобороны ФРГ готовится заключить контракты на закупку и разработку вооружений на сумму около 83 млрд евро до конца 2026 г. В списке, составленном для бюджетного комитета бундестага, подробно описаны 154 крупные оборонные закупки в период с сентября 2025 г. по декабрь 2026 г. У США планируется закупить торпеды, устанавливаемые на патрульные самолеты Boeing P-8A, за 150 млн евро и зенитные ракеты и пусковые установки Raytheon MIM-104 Patriot на сумму в 5,1 млрд евро.