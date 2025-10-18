Глава ЕЦБ назвала Германию проводником перемен в Европе

23 сентября Politico писало, что минобороны ФРГ готовится заключить контракты на закупку и разработку вооружений на сумму около 83 млрд евро до конца 2026 г. В списке, составленном для бюджетного комитета бундестага, подробно описаны 154 крупные оборонные закупки в период с сентября 2025 г. по декабрь 2026 г. У США планируется закупить торпеды, устанавливаемые на патрульные самолеты Boeing P-8A, за 150 млн евро и зенитные ракеты и пусковые установки Raytheon MIM-104 Patriot на сумму в 5,1 млрд евро.