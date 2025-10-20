S&P понизило кредитный рейтинг Франции
Рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило кредитный рейтинг Франции с AA- до A+. Прогноз оценивается как «стабильный». Краткосрочные рейтинги также снижены до A-1 с A-1+.
«Хотя, по нашему мнению, цель по дефициту общего государственного бюджета в 2025 году на уровне 5,4% ВВП будет выполнена, мы полагаем, что в отсутствие значительных дополнительных мер сокращения дефицита бюджетная консолидация в рамках нашего горизонта прогнозирования будет медленнее, чем ожидалось», – цитирует S&P «Интерфакс».
Как отмечает агентство Bloomberg, решение S&P стало «очередным ударом» по французскому госдолгу. Стоимость заимствований для страны выросла по сравнению с другими странами с тех пор, как Макрон в прошлом году объявил внеочередные парламентские выборы, приведшие к «подвешенному парламенту».
«Политический тупик привел к тому, что доходность французских облигаций стала одной из самых высоких в ЕС, превзойдя доходность облигаций стран с более низким рейтингом, таких как Греция и Португалия», – говорится в материале.
Франция на фоне политической нестабильности прежде уже столкнулась с понижением рейтингов, в том числе от агентств Fitch и DBRS. 24 октября новый рейтинг представит агентство Moody's.
4 сентября занимавший на тот момент пост премьер-министра Франции Франсуа Байру объявил, что Франция сейчас «в невероятном ослаблении», а госдолг – ее «кровоизлияние». Через четыре дня Байру ушел в отставку. «Ведомости» писали, что нынешний дефицит во Франции вдвое выше допустимых в еврозоне 3% и крупнейший в ЕС после Греции и Италии. Соотношение долга и ВВП составляет 113%. При этом в 2024 г. рост ВВП – 1,2%, в 2025 г. будет лишь 0,6%. Байру обещает привести дефицит к 3% ВВП к 2029 г.