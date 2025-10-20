S&P понизило кредитный рейтинг Франции

4 сентября занимавший на тот момент пост премьер-министра Франции Франсуа Байру объявил, что Франция сейчас «в невероятном ослаблении», а госдолг – ее «кровоизлияние». Через четыре дня Байру ушел в отставку. «Ведомости» писали, что нынешний дефицит во Франции вдвое выше допустимых в еврозоне 3% и крупнейший в ЕС после Греции и Италии. Соотношение долга и ВВП составляет 113%. При этом в 2024 г. рост ВВП – 1,2%, в 2025 г. будет лишь 0,6%. Байру обещает привести дефицит к 3% ВВП к 2029 г.