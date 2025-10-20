На Москву приходится почти половина всего российского экспорта и импорта

В августе мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что по итогам первых шести месяцев 2025 г. объем поддержанного экспорта из столицы составил 11,6 млрд руб., что на на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С помощью городской поддержки предприниматели смогли вывести продукцию на рынки 30 дружественных стран. Среди лидеров по темпам роста внешней торговли – Объединенные Арабские Эмираты, Китай и Белоруссия. Из Москвы за рубеж поставляются IT-решения, продукция пищевой промышленности, высокотехнологичные изделия и другие товары.