На Москву приходится почти половина всего российского экспорта и импорта
Согласно подсчетам «Ведомостей», на Москву приходится 44% всего российского экспорта и 44,8% импорта. При этом в 2012–2021 гг. импорт рос более высокими темпами по сравнению с экспортом – на 26,5% против 21,6%.
Экономика города продолжает укреплять свои позиции. Размер валового регионального продукта на душу населения Москвы в 2010–2023 гг. вырос в 2,4 раза, достигнув почти 2,5 млн руб. в год, что в 2,3 раза превышает средний показатель по РФ. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в экономику Москвы за 12 лет увеличился в 8,5 раза.
Налоговые поступления в бюджет города за последние 15 лет увеличились в 4,75 раза, тогда как в федеральный бюджет – в 2,7 раза.
В августе мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что по итогам первых шести месяцев 2025 г. объем поддержанного экспорта из столицы составил 11,6 млрд руб., что на на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С помощью городской поддержки предприниматели смогли вывести продукцию на рынки 30 дружественных стран. Среди лидеров по темпам роста внешней торговли – Объединенные Арабские Эмираты, Китай и Белоруссия. Из Москвы за рубеж поставляются IT-решения, продукция пищевой промышленности, высокотехнологичные изделия и другие товары.