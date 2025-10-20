Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

На Москву приходится почти половина всего российского экспорта и импорта

Ведомости

Согласно подсчетам «Ведомостей», на Москву приходится 44% всего российского экспорта и 44,8% импорта. При этом в 2012–2021 гг. импорт рос более высокими темпами по сравнению с экспортом – на 26,5% против 21,6%.

Экономика города продолжает укреплять свои позиции. Размер валового регионального продукта на душу населения Москвы в 2010–2023 гг. вырос в 2,4 раза, достигнув почти 2,5 млн руб. в год, что в 2,3 раза превышает средний показатель по РФ. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в экономику Москвы за 12 лет увеличился в 8,5 раза.

Налоговые поступления в бюджет города за последние 15 лет увеличились в 4,75 раза, тогда как в федеральный бюджет – в 2,7 раза.

В августе мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что по итогам первых шести месяцев 2025 г. объем поддержанного экспорта из столицы составил 11,6 млрд руб., что на на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С помощью городской поддержки предприниматели смогли вывести продукцию на рынки 30 дружественных стран. Среди лидеров по темпам роста внешней торговли – Объединенные Арабские Эмираты, Китай и Белоруссия. Из Москвы за рубеж поставляются IT-решения, продукция пищевой промышленности, высокотехнологичные изделия и другие товары.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь