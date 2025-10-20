Число высокопроизводительных рабочих мест в Москве выросло в 2,7 раза
Число высокопроизводительных рабочих мест в Москве увеличилось почти в 2,7 раза до 3,6 млн, что составляет 14% от их общего количества в России. Это следует из подсчета «Ведомостей».
Такая динамика наблюдается на фоне роста предпринимательской активности – в 2010–2024 гг. число занятых в сфере МСП, включая ИП, увеличилось на 26,5%. Среднее количество рабочих мест в год в Москве в 2011–2023 гг. выросло на 44% до 10 млн, тогда как по России показатель вырос лишь на 5%.
На фоне этого уровень безработицы в столице неизменно ниже общероссийского, в 2024 г. он составил 0,3% против 0,4% в 2013 г.
В июле мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что до 2030 г. в Москве будет реализовано 37 проектов деловой и торговой недвижимости общей площадью более 2 млн кв. м рядом с метро и вокзалами, что позволит создать свыше 45 000 новых рабочих мест.
14 октября мэр Москвы внес в Мосгордуму проект бюджета на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 гг. Согласно ему, Доходы бюджета в следующем году составят 5,93 трлн руб., расходы – 6,38 трлн руб. Дефицит бюджета Москвы в 2026 г. заложен на уровне 447,6 млрд руб.