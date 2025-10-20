Газета
Главная / Экономика /

РФ стала рассчитываться с Индией и КНР в национальных валютах в 90-95% случаев

Ведомости

Россия перешла на 90-95%-ные взаиморасчеты с Индией и Китаем в национальной валюте, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Соловьев LIVE».

«Сам рынок обеспечивает потребности в расчетах национальной валюты. Например, с нашими друзьями из КНР и Индии в национальных валютах уже перешли на 90-95%. Автоматически, без всяких целей, потому что не дают рассчитываться в соответствующей валюте, которая была гегемоном», – сказал Новак. Он также подчеркнул, что такие расчеты не препятствуют обеспечению торговли между странами.

По словам вице-премьера, в ТЭК России в основном используется отечественное оборудование. Задачей для страны стало достижение технологического суверенитета в рамках всех критичных технологий. Новак пояснил, что Россия была вынуждена сделать безопасными условия для развития экономики и международных расчетов.

15 октября Новак говорил, что Индия приступила к оплате поставок российской нефти юанями, однако доля таких расчетов пока остается небольшой. Точную долю он тогда не назвал. Вице-премьер подчеркнул, что большинство операций по оплате нефти Индия продолжает проводить именно в рублях.

