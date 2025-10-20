РФ стала рассчитываться с Индией и КНР в национальных валютах в 90-95% случаев

«Сам рынок обеспечивает потребности в расчетах национальной валюты. Например, с нашими друзьями из КНР и Индии в национальных валютах уже перешли на 90-95%. Автоматически, без всяких целей, потому что не дают рассчитываться в соответствующей валюте, которая была гегемоном», – сказал Новак. Он также подчеркнул, что такие расчеты не препятствуют обеспечению торговли между странами.