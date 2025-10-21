США и Канада могут заключить торговую сделку в конце октября
Премьер-министр Канады Марк Карни и президент США Дональд Трамп могут подписать торговое соглашение по стали, алюминию и энергетике на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в конце октября, сообщила газета The Globe and Mail со ссылкой на источники.
По данным издания, такая сделка может облегчить трудности, от которых страдает металлургическая промышленность Канады. В частности, авторы материала называют американские тарифы одним из факторов текущего положения страны в этой отрасли. При этом подчеркивается, что Вашингтон не намерен заключать сделки по автомобилям или пиломатериалам, а это наиболее важные товары, экспортируемые из Канады в США.
С 1 августа Трамп увеличил размер пошлин на товары из Канады с 25 до 35%. Вместе с тем 40%-ные тарифы тогда установились на товары, «перегруженные с целью уклонения от уплаты пошлины в размере 35%». Карни после такого решения написал в X, что правительство намерено действовать в защиту конкурентоспособности промышленности в стране и обеспечить рабочие места. Однако уже с 1 сентября некоторые ответные пошлины Канады в отношении США были отменены из-за дефицита торгового баланса.