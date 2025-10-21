Минфин рассматривает сохранение льготы на уплату НДС для отечественного ПО

По словам министра цифрового развития Максута Шадаева, возглавляемое им ведомство считает, что в России удастся и дальше поддержать рост спроса в корпоративном сегменте на отечественные решения. Он подчеркнул, что в этой отрасли сохранятся льготы по налогу на прибыль, льготная ипотека в регионах и отсрочка от военной службы.