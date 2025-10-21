Минфин рассматривает сохранение льготы на уплату НДС для отечественного ПО
Минфин России рассматривает вариант, при котором покупка отечественного программного обеспечения (ПО) может сохранять льготу компаний на уплату НДС, рассказал глава ведомства Антон Силуанов в кулуарах Госдумы, передает ТАСС.
«Получали такие предложения, рассматриваем», – отметил министр.
20 октября представители IТ-ассоциации попросили правительство отказаться от инициативы Минфина по отмене льготы на уплату НДС при реализации прав на российское ПО. Два письма с таким содержанием получили премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель Госдумы Вячеслав Володин. Исполнительный директор АПКИТ Николай Комлев и президент ассоциации «МИТ – Мы ИТ» Евгений Титаренко подтвердили «Ведомостям» отправку обращений.
По словам министра цифрового развития Максута Шадаева, возглавляемое им ведомство считает, что в России удастся и дальше поддержать рост спроса в корпоративном сегменте на отечественные решения. Он подчеркнул, что в этой отрасли сохранятся льготы по налогу на прибыль, льготная ипотека в регионах и отсрочка от военной службы.