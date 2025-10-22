Газета
Володин: бюджет решает задачи обеспечения безопасности и гражданских выплат

Ведомости

Все задачи обеспечения безопасности России и обеспечение граждан необходимыми выплатами бюджет решает, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.

«Время вызовов. Один из ключевых приоритетов – это обороноспособность, безопасность страны. Это также в бюджете предусмотрено, и эти задачи решены», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Володин подчеркнул, что еще летом в ходе подготовки бюджета все вопросы высоких социальных стандартов правительство предусмотрело.

21 октября Госдума в третьем чтении приняла закон о корректировке параметров федерального бюджета на 2025 г., уточнив ряд показателей. Прогнозируемый объем ВВП установлен на уровне 217 трлн 290 млрд руб., инфляция ожидается в пределах 6,8% против 7,6% в предыдущей редакции закона.

Рассмотрение проекта федерального бюджета на 2026–2028 гг. в первом чтении пройдет 22 октября и продлится не менее восьми часов. Заседание начнется в 11:00 и завершится не раньше 19:00.

