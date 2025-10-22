Bloomberg: экспорт Китая в США на $1 млрд в день усилил позиции Си Цзиньпина
Ежедневный объем экспорта Китая в США на сумму около $1 млрд демонстрирует, что китайские товары остаются крайне востребованными, несмотря на пошлины США в размере 55%, введенные президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Bloomberg, отмечая, что такая устойчивость усиливает переговорную силу председателя КНР Си Цзиньпина на фоне обсуждения продления тарифного перемирия.
По данным издания, за шесть месяцев после начала торговой войны двусторонняя торговля сократилась в стоимостном выражении, однако Китай по-прежнему поставляет в США критически важные товары, включая электронику, редкоземельные металлы и химические вещества, используемые в производстве лекарств. В III квартале 2025 г. китайский экспорт в США превысил $100 млрд, а торговое сальдо Пекина выросло до $67 млрд.
Трамп, в свою очередь, заявил, что предстоящая встреча с Си может привести к «хорошей сделке», хотя не исключил, что саммит в Южной Корее на следующей неделе может не состояться. Главными темами переговоров, по его словам, станут редкоземельные металлы, соевые бобы и проблема фентанила.
Анализ Bloomberg показывает, что, несмотря на падение цен почти на все основные экспортные товары, поставки электронных сигарет и электровелосипедов из Китая в США выросли. Также значительно увеличился экспорт в рамках электронной коммерции – с $31 млн в августе до $201 млн в сентябре, что свидетельствует о росте активности китайских онлайн-платформ.
При этом США постепенно сокращают объемы импорта из Китая: поставки снизились до уровня 2017 г., а такие компании, как Nintendo и Microsoft, переносят производство игровых консолей во Вьетнам и другие страны, чтобы избежать новых тарифов.
15 октября Трамп заявил, что Соединенные Штаты находятся в состоянии торговой войны с Китаем, и назвал пошлины важнейшим инструментом защиты нацбезопасности. До этого, 11 октября, он пообещал ввести 100%-ные пошлины на товары из КНР.
В апреле 2025 г. между Вашингтоном и Пекином обострился торговый конфликт. Трамп объявил о введении пошлин на товары из почти 200 стран, включая дополнительный тариф на китайские товары в размере 34%. В результате ответных действий американские пошлины достигли 145%, а Китай нарастил тарифы на американские товары до 125%. Стороны объявили «торговое перемирие» для переговоров.