Bloomberg: экспорт Китая в США на $1 млрд в день усилил позиции Си Цзиньпина

По данным издания, за шесть месяцев после начала торговой войны двусторонняя торговля сократилась в стоимостном выражении, однако Китай по-прежнему поставляет в США критически важные товары, включая электронику, редкоземельные металлы и химические вещества, используемые в производстве лекарств. В III квартале 2025 г. китайский экспорт в США превысил $100 млрд, а торговое сальдо Пекина выросло до $67 млрд.