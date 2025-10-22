Силуанов: увеличение налогов для банков навредит экономике России
Минфин не поддерживает увеличение налоговой нагрузки на банки – это может негативно повлиять на способность банков наращивать капитал и кредитовать экономику. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе рассмотрения проекта федерального бюджета на 2026-2028 гг. на пленарном заседании.
«Предложение об увеличении налогов на банки мы не поддерживаем, поскольку это может навредить нашей экономике», – сказал он.
Силуанов считает, что экономике необходимы кредиты, и на фоне высоких процентных ставок важно их снижать для повышения доступности. При этом Минфин готов рассмотреть предложения по налогу на роскошь в будущем, но не считает их значительным источником доходов.
В октябре 2024 г. группа депутатов во главе с лидером фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергеем Мироновым внесла на рассмотрение Госдумы законопроект «О налоге на сверхприбыль банков», предлагающий механизм изъятия дополнительной прибыли у банков посредством разового сбора. Минфин тогда выступил против инициативы.
Как поясняли в ведомстве, принятыми летом 2024 г. поправками в Налоговый кодекс ставка налога на прибыль организаций уже будет повышена до 25% со следующего года и ее будут применять в том числе по отношению к банковскому сектору.