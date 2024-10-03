Минфин выступил против налога на сверхприбыль банков

Минфин выступил против налога на сверхприбыль банков1 октября депутаты от «Справедливой России» внесли в Госдуму соответствующий законопроект
Минфин подготовил отрицательное заключение на предложение ряда депутатов Госдумы ввести налог на сверхприбыль банков. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель министерства. Он напомнил, что принятыми летом поправками в Налоговый кодекс ставка налога на прибыль организаций уже будет повышена до 25% со следующего года и ее будут применять в том числе по отношению к банковскому сектору.
1 октября группа депутатов во главе с председателем фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергеем Мироновым внесла на рассмотрение Госдумы законопроект «О налоге на сверхприбыль банков». Документ предлагает механизм изъятия дополнительной прибыли у банков посредством разового сбора. Сверхприбыль банков, как уточняется в пояснительной записке, будет определяться как превышение средней арифметической величины прибыли в 2023–2024 гг. над аналогичным показателем в 2021–2022 гг.
Ставку налога авторы законопроекта определили на уровне 10%, подчеркнув, что скидок при досрочной уплате не предусмотрено. По заявлению авторов инициативы, мера принесет бюджету дополнительные 200 млрд руб. в следующем году. Расчеты они производили исходя из данных ЦБ о чистой прибыли банков за последние четыре года: в 2021 г. она составила 2,3 трлн руб., в 2022 г. – 203 млрд, в 2023 г. – 3,3 трлн руб., а прогноз на действующий год выражен диапазоном от 3,1 трлн до 3,6 трлн руб. Срок уплаты депутаты предложили установить на 28 января 2025 г.
В октябре прошлого года министр финансов Антон Силуанов заявил, выступая в Госдуме, что ведомство и так может получить сверхприбыль банков через повышенные дивиденды в 2024 г. Позже в интервью газете «Ведомости» замминистра Алексей Сазанов допустил, что если и поднимать вопрос об изъятии доходов у банков, то это следует делать в конце года (2023 г. – «Ведомости»): «Банки надо рассматривать с точки зрения не только процентной прибыли, но и расходов на резервирование. Поэтому оценивать следует как процентный доход, который у них формируется, так и резервы, которые они создают».
В России де-юре с 1 января действовал разовый налог на сверхприбыль для крупных компаний (в том числе кредитных организаций), получивший название windfall tax. Он также исчислялся по ставке 10%, но предусматривал сниженную ставку 5% при досрочной уплате сбора: такая возможность действовала с 1 октября по 30 ноября 2023 г., и большинство компаний воспользовались этой опцией. 31 января Минфин сообщил, что поступления от windfall tax составили 318,8 млрд руб., из которых в 2024 г. было уплачено только 3,3 млрд руб. В ведомстве подчеркивали, что налог на сверхприбыль – разовая мера и его повторение не планируется.
Минфин ожидает, что благодаря изменениям в НК, принятым летом, бюджет получит дополнительные 2,6 трлн руб. в 2025 г. Наибольшую часть этой суммы – 1,6 трлн руб. – должно обеспечить повышение ставки по налогу на прибыль с 20 до 25%. Второй по размеру доходов налог – НДФЛ, за счет которого прогнозируется поступление 533 млрд руб., на третьем месте – изменения в УСН («упрощенке»): 473 млрд руб. для федерального и 258 млрд руб. для региональных бюджетов в 2025 г.
«Ведомости» отправили запрос в комитет Госдумы по бюджету и налогам.
Практика взимания налога или сбора на сверхприбыль банков существует в некоторых европейских странах. В Испании, например, windfall tax применили к непредвиденным доходам банков за 2023 и 2024 финансовые годы по ставке 4,8%. Его выплачивали организации, чьи доходы в виде процентов и комиссий превышали 800 млн евро. В частности, за 2023 финансовый год испанские финансовые и кредитные учреждения заплатили в рамках «неналогового государственного сбора» около 1,26 млрд евро. В феврале испанское правительство решило продлить эту меру еще на год.
В 2023 г. итальянские власти объявили о намерении обложить налогом по ставке 40% сверхприбыли банков, полученные от выдачи кредитов благодаря повышению ставок ЕЦБ. Эта мера должна была принести бюджету дополнительные 2–3 млрд евро, писал Reuters со ссылкой на подсчеты Bank of America. На следующий день после объявления о налоге на банковскую сверхприбыль кредитные организации Италии потеряли больше 10 млрд евро капитализации.
Похожие механизмы применяют к банковскому сектору Чехия, Венгрия, Литва и Украина.