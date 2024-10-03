Минфин выступил против налога на сверхприбыль банков

В октябре прошлого года министр финансов Антон Силуанов заявил, выступая в Госдуме, что ведомство и так может получить сверхприбыль банков через повышенные дивиденды в 2024 г. Позже в интервью газете «Ведомости» замминистра Алексей Сазанов допустил, что если и поднимать вопрос об изъятии доходов у банков, то это следует делать в конце года (2023 г. – «Ведомости»): «Банки надо рассматривать с точки зрения не только процентной прибыли, но и расходов на резервирование. Поэтому оценивать следует как процентный доход, который у них формируется, так и резервы, которые они создают».