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В российский бюджет поступит более 173 млрд рублей неучтенных доходов

Ведомости

В бюджет РФ поступят дополнительные 173,1 млрд руб., которые не были учтены в изначальном финансовом плане, сообщают «Известия» со ссылкой на июньские поправки Минфина к бюджету на 2024 г.

Дополнительные доходы не были учтены в бюджете, так как необходимые для их оценки данные поступили уже после формирования финансового документа на трехлетний период.

Отмечается, что большая часть этих поступлений связана с перечислением прибыли Банка России (105,3 млрд руб.), который впервые за семь лет закончил год с прибылью, а также с соглашениями по разделу продукции ( 51,6 млрд руб.) и налогом на сверхприбыль, уплаченном частью компаний в 2024 г. (5,1 млрд руб.).

9 июля пресс-служба Минфина сообщила, что за январь – июнь 2024 г. федеральный бюджет сложился с дефицитом в 929 млрд руб. (0,5% ВВП), что на 1,421 трлн руб. ниже уровня аналогичного периода 2023 г. Объем доходов в январе – июне составил 17,093 трлн руб., из которых 11,395 трлн руб. – ненефтегазовые доходы и 5,698 трлн руб. – нефтегазовые доходы.

Как сообщала в конце июня первый замминистра финансов Ирина Окладникова, на сегодняшний день Минфин не видит потребности в наращивании государственного долга на фоне высоких ненефтегазовых доходов бюджета России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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