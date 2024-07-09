В российский бюджет поступит более 173 млрд рублей неучтенных доходов
В бюджет РФ поступят дополнительные 173,1 млрд руб., которые не были учтены в изначальном финансовом плане, сообщают «Известия» со ссылкой на июньские поправки Минфина к бюджету на 2024 г.
Дополнительные доходы не были учтены в бюджете, так как необходимые для их оценки данные поступили уже после формирования финансового документа на трехлетний период.
Отмечается, что большая часть этих поступлений связана с перечислением прибыли Банка России (105,3 млрд руб.), который впервые за семь лет закончил год с прибылью, а также с соглашениями по разделу продукции ( 51,6 млрд руб.) и налогом на сверхприбыль, уплаченном частью компаний в 2024 г. (5,1 млрд руб.).
9 июля пресс-служба Минфина сообщила, что за январь – июнь 2024 г. федеральный бюджет сложился с дефицитом в 929 млрд руб. (0,5% ВВП), что на 1,421 трлн руб. ниже уровня аналогичного периода 2023 г. Объем доходов в январе – июне составил 17,093 трлн руб., из которых 11,395 трлн руб. – ненефтегазовые доходы и 5,698 трлн руб. – нефтегазовые доходы.
Как сообщала в конце июня первый замминистра финансов Ирина Окладникова, на сегодняшний день Минфин не видит потребности в наращивании государственного долга на фоне высоких ненефтегазовых доходов бюджета России.