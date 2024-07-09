В российский бюджет поступит более 173 млрд рублей неучтенных доходов

Отмечается, что большая часть этих поступлений связана с перечислением прибыли Банка России (105,3 млрд руб.), который впервые за семь лет закончил год с прибылью, а также с соглашениями по разделу продукции ( 51,6 млрд руб.) и налогом на сверхприбыль, уплаченном частью компаний в 2024 г. (5,1 млрд руб.).