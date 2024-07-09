Минфин: федеральный бюджет РФ в январе – июне исполнен с дефицитом в 0,5% ВВП

26 июня первый замминистра финансов Ирина Окладникова рассказала, что Минфин сейчас не видит потребности в наращивании государственного долга на фоне высоких ненефтегазовых доходов бюджета РФ. Замминистра отметила, что текущий уровень госдолга является безопасным для экономики РФ. Это связано с тем, что Минфин не превышает установленные и зафиксированные параметры. «Понятно, что это расходы, но это связано в большей степени с ростом ключевой ставки», – пояснила она.