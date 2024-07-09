Минфин: федеральный бюджет РФ в январе – июне исполнен с дефицитом в 0,5% ВВП
По итогам января – июня 2024 г. федеральный бюджет сложился с дефицитом в 929 млрд руб. (0,5% ВВП), что на 1,421 трлн руб. ниже уровня аналогичного периода 2023 г. Данные приводит Минфин.
По предварительной оценке, объем расходов федерального бюджета в первой половине 2024 г. составил 18,022 трлн руб., что выше уровня предыдущего года на 22,3% год к году. В целом, в 2024 г. объем расходов федерального бюджета формируется исходя из предельного размера бюджетных ассигнований и размера дополнительных ненефтегазовых доходов. Увеличение объема расходов предусмотрено в поправках к федеральному закону о бюджете.
По данным Минфина, объем доходов федерального бюджета в январе – июне 2024 г. составил 17,093 трлн руб., из которых 11,395 трлн руб. – ненефтегазовые доходы и 5,698 трлн руб. – нефтегазовые доходы.
26 июня первый замминистра финансов Ирина Окладникова рассказала, что Минфин сейчас не видит потребности в наращивании государственного долга на фоне высоких ненефтегазовых доходов бюджета РФ. Замминистра отметила, что текущий уровень госдолга является безопасным для экономики РФ. Это связано с тем, что Минфин не превышает установленные и зафиксированные параметры. «Понятно, что это расходы, но это связано в большей степени с ростом ключевой ставки», – пояснила она.
В отчете федерального казначейства РФ, опубликованном 30 мая, сообщалось, что дефицит федерального бюджета России за январь – апрель 2024 г. составил 3,963 трлн руб. Доходы федерального бюджета за указанный период составили 8,9 трлн руб. при запланированных 11,684 трлн руб.