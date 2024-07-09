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Минфин: федеральный бюджет РФ в январе – июне исполнен с дефицитом в 0,5% ВВП

Ведомости

По итогам января – июня 2024 г. федеральный бюджет сложился с дефицитом в 929 млрд руб. (0,5% ВВП), что на 1,421 трлн руб. ниже уровня аналогичного периода 2023 г. Данные приводит Минфин.

По предварительной оценке, объем расходов федерального бюджета в первой половине 2024 г. составил 18,022 трлн руб., что выше уровня предыдущего года на 22,3% год к году. В целом, в 2024 г. объем расходов федерального бюджета формируется исходя из предельного размера бюджетных ассигнований и размера дополнительных ненефтегазовых доходов. Увеличение объема расходов предусмотрено в поправках к федеральному закону о бюджете.

По данным Минфина, объем доходов федерального бюджета в январе – июне 2024 г. составил 17,093 трлн руб., из которых 11,395 трлн руб. – ненефтегазовые доходы и 5,698 трлн руб. – нефтегазовые доходы.

26 июня первый замминистра финансов Ирина Окладникова рассказала, что Минфин сейчас не видит потребности в наращивании государственного долга на фоне высоких ненефтегазовых доходов бюджета РФ. Замминистра отметила, что текущий уровень госдолга является безопасным для экономики РФ. Это связано с тем, что Минфин не превышает установленные и зафиксированные параметры. «Понятно, что это расходы, но это связано в большей степени с ростом ключевой ставки», – пояснила она.

В отчете федерального казначейства РФ, опубликованном 30 мая, сообщалось, что дефицит федерального бюджета России за январь – апрель 2024 г. составил 3,963 трлн руб. Доходы федерального бюджета за указанный период составили 8,9 трлн руб. при запланированных 11,684 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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