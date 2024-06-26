Минфин не видит необходимости наращивать госдолг
Минфин сейчас не видит потребности в наращивании государственного долга на фоне высоких ненефтегазовых доходов бюджета РФ, рассказала ТАСС первый замминистра финансов Ирина Окладникова.
«Пока нет. У нас ненефтегазовые доходы хорошо идут, поэтому будем стараться укладываться в те доходы, которые есть», – сказала Окладникова, отвечая на вопрос о том, есть ли сейчас необходимость в наращивании государственного долга.
Замминистра отметила, что текущий уровень госдолга является безопасным для экономики РФ. Это связано с тем, что Минфин не превышает установленные и зафиксированные параметры. «Понятно, что это расходы, но это связано в большей степени с ростом ключевой ставки», – пояснила она.
В отчете федерального казначейства РФ, опубликованном 30 мая, сообщалось, что дефицит федерального бюджета России за январь – апрель 2024 г. составил 3,963 трлн руб. Доходы федерального бюджета за указанный период составили 8,9 трлн руб. при запланированных 11,684 трлн руб.
13 мая Минфин РФ сообщил, что, по предварительной оценке, федеральный бюджет России в январе – апреле 2024 г. был исполнен с дефицитом 1,484 трлн руб., или 0,8% ВВП. В январе – апреле 2023 г. дефицит составлял 3,049 трлн руб. (1,8% ВВП). Доходы бюджета в январе – апреле составили 11,684 трлн руб., что на 50,1% больше, чем за первые четыре месяца 2023 г. Расходы бюджета составили 13,168 трлн руб., увеличившись на 21,5% год к году.