Дефицит бюджета России по итогам января – апреля 2024 года составил 0,8% ВВП

В январе – апреле прошлого года дефицит составлял 3,049 трлн руб., или 1,8% ВВП. Доходы бюджета в январе – апреле составили 11,684 трлн руб., что на 50,1% больше, чем за первые четыре месяца 2023 г. Расходы бюджета составили 13,168 трлн руб., увеличившись на 21,5% год к году.