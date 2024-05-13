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Дефицит бюджета России по итогам января – апреля 2024 года составил 0,8% ВВП

Ведомости

По предварительной оценке Минфина, федеральный бюджет России в январе – апреле 2024 г. был исполнен с дефицитом 1,484 трлн руб., или 0,8% ВВП, сообщается на сайте министерства.

В январе – апреле прошлого года дефицит составлял 3,049 трлн руб., или 1,8% ВВП. Доходы бюджета в январе – апреле составили 11,684 трлн руб., что на 50,1% больше, чем за первые четыре месяца 2023 г. Расходы бюджета составили 13,168 трлн руб., увеличившись на 21,5% год к году.

Нефтегазовые доходы составили 4,157 трлн руб., превысив показатели аналогичного периода предыдущего года на 82,2%. Данную динамику в Минфине связали с ростом цен на российскую нефть, а также единовременного поступления в феврале доплаты по НДПИ на нефть за последний квартал 2023 г.

Ненефтегазовые доходы федерального бюджета в январе – апреле составили 7,526 трлн руб. и увеличились на 36,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поступления оборотных налогов, включая НДС, выросли на 25,4% к уровню прошлого года.

20 апреля министр финансов Антон Силуанов сообщал, что темпы роста российской экономики в 2024 г. ожидаются на уровне прошлого года – 3,6%. «Россия аккуратно относится к бюджетному балансу. Государственный долг сохраняется на устойчиво низком уровне около 15% ВВП, дефицит бюджета – порядка 1% ВВП, темпы роста ожидаются на уровне 2023 г. – 3,6%», – отмечали в Минфине.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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