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Силуанов: рост российской экономики в 2024 году ожидается на уровне 3,6%

Ведомости

Темпы роста российской экономики в 2024 г. ожидаются на уровне прошлого года – 3,6%. Заявления министра финансов РФ Антона Силуанова по итогам 49-го пленарного заседания Международного валютно-финансового комитета (МВФК) опубликовала пресс-служба Минфина РФ.

«Россия аккуратно относится к бюджетному балансу. Государственный долг сохраняется на устойчиво низком уровне около 15% ВВП, дефицит бюджета порядка 1% ВВП, темпы роста ожидаются на уровне 2023 г. – 3,6%», – сообщили в пресс-службе.

В ходе заседания МВФК Силуанов также заявил, что накопленные уровни государственного долга повышают риски глобального долгового кризиса, предотвращение которого потребует возврата к ответственной налогово-бюджетной политике на уровне стран. Министр также сообщил, что для РФ риски макроэкономической и финансовой стабильности на фоне санкций не реализовались. По его словам, ограничения в отношении российских компаний снизили потенциал стран, которые их ввели.

Ранее в апреле Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз по росту российской экономики в ближайшие два года. По сравнению с предыдущей оценкой экономистов, опубликованной в январе, ожидаемый показатель на 2024 г. вырос с 2,6 до 3,2%, а на 2025 г. – с 1,1 до 1,8%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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