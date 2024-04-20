Силуанов: рост российской экономики в 2024 году ожидается на уровне 3,6%

В ходе заседания МВФК Силуанов также заявил, что накопленные уровни государственного долга повышают риски глобального долгового кризиса, предотвращение которого потребует возврата к ответственной налогово-бюджетной политике на уровне стран. Министр также сообщил, что для РФ риски макроэкономической и финансовой стабильности на фоне санкций не реализовались. По его словам, ограничения в отношении российских компаний снизили потенциал стран, которые их ввели.