Силуанов: рост российской экономики в 2024 году ожидается на уровне 3,6%
Темпы роста российской экономики в 2024 г. ожидаются на уровне прошлого года – 3,6%. Заявления министра финансов РФ Антона Силуанова по итогам 49-го пленарного заседания Международного валютно-финансового комитета (МВФК) опубликовала пресс-служба Минфина РФ.
«Россия аккуратно относится к бюджетному балансу. Государственный долг сохраняется на устойчиво низком уровне около 15% ВВП, дефицит бюджета порядка 1% ВВП, темпы роста ожидаются на уровне 2023 г. – 3,6%», – сообщили в пресс-службе.
В ходе заседания МВФК Силуанов также заявил, что накопленные уровни государственного долга повышают риски глобального долгового кризиса, предотвращение которого потребует возврата к ответственной налогово-бюджетной политике на уровне стран. Министр также сообщил, что для РФ риски макроэкономической и финансовой стабильности на фоне санкций не реализовались. По его словам, ограничения в отношении российских компаний снизили потенциал стран, которые их ввели.
Ранее в апреле Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз по росту российской экономики в ближайшие два года. По сравнению с предыдущей оценкой экономистов, опубликованной в январе, ожидаемый показатель на 2024 г. вырос с 2,6 до 3,2%, а на 2025 г. – с 1,1 до 1,8%.