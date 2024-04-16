МВФ резко повысил прогноз по росту российской экономики в ближайшие два года

МВФ резко повысил прогноз по росту российской экономики в ближайшие два годаВ фонде констатировали неэффективность нефтяного эмбарго
Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз по росту российской экономики в ближайшие два года, следует из апрельского обзора World Economic Outlook. По сравнению с предыдущей оценкой экономистов, опубликованной в январе, ожидаемый показатель на 2024 г. вырос с 2,6 до 3,2%, а на 2025 г. – с 1,1 до 1,8%.
Замедление темпов ВВП в следующем году объясняется предполагаемым торможением роста инвестиций и потребительского спроса, которые сейчас подкрепляются повышением зарплат на дефицитном рынке труда, указано в обзоре. Инфляция в 2024 г., по оценке МВФ, замедлится до 5,3% по сравнению 7,4%, зафиксированными в прошлому году. По итогам 2025 г. рост цен составит 4,4%. При этом эксперты МВФ прогнозируют, что Банк России продолжит придерживаться жесткой денежно-кредитной политики. Показатели безработицы на горизонте двух лет существенно не изменятся, считают экономисты: в этом году она ожидается на уровне 3,1%, а в следующем – 3,2%.
Российский нефтяной экспорт растет, несмотря на санкции, констатируют эксперты МВФ. По их мнению, это связано с увеличением танкерного флота, перевозящего российское топливо, и успехами в организации собственного страхования его морских перевозок.
Сентябрьский прогноз Минэкономразвития предполагает, что в 2024–2025 гг. экономика продолжит расти на 2,3% ежегодно. Банк России придерживается еще более консервативного прогноза, ожидая увеличения ВВП на 1-2% в год в ближайшую двухлетку. Мартовский консенсус-прогноз экономистов, опрошенных ЦБ, предполагает рост по ВВП на 1,8% в 2024 г. и на 1,5% в 2025 г.
Сейчас Минэк завершает работу над обновлением прогноза, говорится в комментарии ведомства. Оценки будут улучшены, приводятся в релизе слова директора департамента макроэкономического анализа и прогнозирования ведомства Льва Денисова. По его словам, позитивная динамика отмечается во всех ключевых секторах экономики: обрабатывающей промышленности, ориентированной на внутренний спрос, пищевой промышленности, производстве бытовой техники. Прогноз МВФ на 2025 г. в Минэке сочли «излишне пессимистичным».
По итогам прошлого года российская экономика увеличилась на 3,6%, показав рекордный рост с постковидного 2021 г., когда был зафиксирован показатель в 5,9%, оценивал Росстат. Номинальный объем ВВП в 2023 г. при этом составил 171,041 трлн руб.
По росту мировой экономики МВФ пересмотрел прогноз на 2024 г. с 3,1 до 3,2%. На 2025 г. экономисты сохранили оценку в 3,2%. Глобальный уровень инфляции снизится со средних значений в 6,8% в прошлом году до 5,9% в 2024 г. и 4,5% в 2025 г. В отношении стран с развитой экономикой фонд сохранил прогноз на текущий год на уровне 2,6%, на 2025 г. – 2%. Оценка по странам с формирующимся рынком и развивающимся странам снижена на 0,2 п. п. ежегодно (8,1% и 6,2%, соответственно).