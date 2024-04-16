МВФ резко повысил прогноз по росту российской экономики в ближайшие два года

Замедление темпов ВВП в следующем году объясняется предполагаемым торможением роста инвестиций и потребительского спроса, которые сейчас подкрепляются повышением зарплат на дефицитном рынке труда, указано в обзоре. Инфляция в 2024 г., по оценке МВФ, замедлится до 5,3% по сравнению 7,4%, зафиксированными в прошлому году. По итогам 2025 г. рост цен составит 4,4%. При этом эксперты МВФ прогнозируют, что Банк России продолжит придерживаться жесткой денежно-кредитной политики. Показатели безработицы на горизонте двух лет существенно не изменятся, считают экономисты: в этом году она ожидается на уровне 3,1%, а в следующем – 3,2%.