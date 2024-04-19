Силуанов заявил о наличии рисков возникновения мирового долгового кризиса

Силуанов заявил о наличии рисков возникновения мирового долгового кризисаУгроза обусловлена высоким уровнем дефицита бюджетов
Накопленные уровни государственного долга повышают риски глобального долгового кризиса, предотвращение которого потребует возврата к ответственной налогово-бюджетной политике на уровне стран, заявил министр финансов России Антон Силуанов.
«Беспрецедентные уровни дефицитов бюджета и госдолга угрожают среднесрочным перспективам роста. Накопленные финансовые и структурные дисбалансы создают риски для финансовой стабильности», – отметил глава российского ведомства в ходе заседания Международного валютно-финансового комитета (МВФК).
Силуанов также сообщил, что для РФ риски макроэкономической и финансовой стабильности на фоне санкций не реализовались. По его словам, ограничения в отношении российских компаний снизили потенциал стран, которые их ввели.
Ранее в апреле Международный валютный фонд (МВФ) предупредил США, что их огромный бюджетный дефицит провоцирует инфляцию и представляет «значительные риски» для мировой экономики. В МВФ отмечали, что США и Китай «крайне нуждаются в принятии политических мер для устранения фундаментального дисбаланса между расходами и доходами».
МВФ ожидает, что в 2025 г. дефицит бюджета США может достичь 7,1% ВВП, что более чем втрое превышает средний показатель в 2% для других стран с развитой экономикой. По итогам 2023 г. показатель составил $1,7 трлн, или 6,3% ВВП. Госдолг США за 2023 финансовый год превысил $33 трлн, достигнув 97% от ВВП.
Ранее в апреле Минфин сообщил, что дефицит федерального бюджета по итогам I квартала, согласно первой оценке, составил 607 млрд руб., что почти на 1,5 трлн руб. меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Государственный долг России в прошлом году увеличился на 12,2% и составил 25,59 трлн руб., или 15% ВВП, сообщала Счетная палата.
Как рассказал «Ведомостям» главный экономист Bloomberg Economics Александр Исаков, в настоящее время уровни государственного долга являются высокими и будут продолжать расти в будущем, с этой точки зрения ситуация уже является кризисной. Однако риск возникновения серии дефолтов крупных государств он оценил как невысокий.
«Если говорить о США, то, по нашим оценкам, уровень долга продолжит расти и официальные прогнозы недооценивают скорость роста долга/ВВП из-за избыточно оптимистичных предпосылок по снижению стоимости заимствования. По нашим расчетам, в следующие 10 лет долг/ВВП для США может вырасти с 97% до 123% к 2034 г.», – отметил эксперт.
Исаков добавил, что вызовом для ЕС станет как рост стоимости обслуживания долга, так и планы по повышению расходов на оборону и безопасность до требуемых НАТО 2% ВВП и выше. За счет этого, по его словам, долг стран Евросоюза вырастет на $1 трлн за 10 лет. При этом риски для стран с развитой экономикой ниже, поскольку для них вопрос заключается в росте стоимости обслуживания долга и адаптации через инфляцию.