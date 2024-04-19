Силуанов заявил о наличии рисков возникновения мирового долгового кризиса

Исаков добавил, что вызовом для ЕС станет как рост стоимости обслуживания долга, так и планы по повышению расходов на оборону и безопасность до требуемых НАТО 2% ВВП и выше. За счет этого, по его словам, долг стран Евросоюза вырастет на $1 трлн за 10 лет. При этом риски для стран с развитой экономикой ниже, поскольку для них вопрос заключается в росте стоимости обслуживания долга и адаптации через инфляцию.