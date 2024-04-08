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Минфин: дефицит бюджета в I квартале составил 607 млрд рублей

Ведомости

По предварительной оценке, дефицит федерального бюджета по итогам I квартала составил 607 млрд руб., что почти на 1,5 трлн руб. меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщается на сайте Минфина РФ.

Доходы федерального бюджета выросли до почти 8,72 трлн руб. Это на 53,5% больше объема в I квартале 2023 г. Ненефтегазовые доходы составили более 5,79 трлн руб. и увеличились на 43,2%. Объем и траектория этой части поступлений свидетельствуют о значимом превышении динамики, заложенной при формировании закона о бюджете, отмечает Минфин.

Нефтегазовые доходы достигли почти 2,93 трлн руб., превысив показатели аналогичного периода предыдущего года на 79,1%. Это обусловлено преимущественно ростом цен на российскую нефть, говорится в сообщении. По прогнозу, в последующие месяцы также ожидается устойчивое превышение поступлений нефтегазовых доходов над их базовым уровнем.

Предварительно, объем расходов составил около 9,34 трлн руб., что выше уровня предыдущего года на 20,1%. Это в том числе связано с оперативным заключением контрактов и авансированием по отдельным контрактуемым расходам.

В пресс-релизе ведомства сообщается также, что динамика доходов и расходов свидетельствует об исполнении бюджета в соответствии с целевыми параметрами, утвержденными в законе.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на данные Минфина писали, что по итогам прошлого года, по предварительной оценке, дефицит федерального бюджета превысил 3,2 трлн руб. Расходы составили чуть более 32,3 трлн руб., а доходы – 29,1 трлн руб.

В сообщении министерства говорилось, что расходы бюджета страны оказались на 4% выше показателей за 2022 г. В то же время объемы доходов в 2023 г. выросли по сравнению с прошлым годом на 4,7%. В процентах к ВВП дефицит бюджета сократился до 1,9% – по сравнению с 2,1% ВВП в 2022 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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