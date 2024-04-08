Минфин: дефицит бюджета в I квартале составил 607 млрд рублей

В сообщении министерства говорилось, что расходы бюджета страны оказались на 4% выше показателей за 2022 г. В то же время объемы доходов в 2023 г. выросли по сравнению с прошлым годом на 4,7%. В процентах к ВВП дефицит бюджета сократился до 1,9% – по сравнению с 2,1% ВВП в 2022 г.