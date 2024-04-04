Счетная палата: госдолг России вырос на 12,2% в 2023 году
Государственный долг России в прошлом году увеличился на 12,2% и составил 25,59 трлн руб., или 15% ВВП, следует из доклада Счетной палаты об исполнении федерального бюджета за 2023 г.
Внутренний долг по итогам года составил 20,81 трлн руб., увеличившись на 10,8% (на 2,03 трлн руб.). Внешний долг в иностранной валюте уменьшился и составил $53,3 млрд (4,78 трлн руб.) – падение на 7,1% (на $4,09 млрд).
3 апреля премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме сообщил, что госдолг РФ находится на безопасном уровне и составляет 17% от ВВП, однако расходы на его обслуживание увеличились из-за роста стоимости займа. По его словам, доходность десятилетних облигаций федерального займа с 2021 г. выросла почти вдвое и рост ставки по долгу на 1 п. п. ведет к росту расходов на его обслуживание примерно на 150 млрд руб. в год.
В марте 2023 г. Банк России в своем годовом отчете отметил, что на 1 января внешний долг России составил $380,5 млрд. По итогам 2023 г. он сократился на 21,1% ($101,8 млрд). На 1 января госдолг РФ снизился до 16,7% ВВП с 26,2% годом ранее, говорилось в материалах ЦБ. Министр финансов Антон Силуанов отмечал, что низкий госдолг страны является преимуществом, благодаря которому появляются возможность маневра с точки зрения операций на финансовом рынке и возможности для заимствования, финансирования расходов бюджета в будущем.
Совет директоров Банка России по итогам заседания 22 марта второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Ставка держится на уровне 16% с декабря. Текущее инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким, сообщил регулятор в пресс-релизе по итогам решения: внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг.