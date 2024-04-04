Счетная палата: госдолг России вырос на 12,2% в 2023 году

3 апреля премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме сообщил, что госдолг РФ находится на безопасном уровне и составляет 17% от ВВП, однако расходы на его обслуживание увеличились из-за роста стоимости займа. По его словам, доходность десятилетних облигаций федерального займа с 2021 г. выросла почти вдвое и рост ставки по долгу на 1 п. п. ведет к росту расходов на его обслуживание примерно на 150 млрд руб. в год.