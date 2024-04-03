Мишустин: госдолг РФ находится на безопасном уровне в 17% ВВП
Государственный долг России находится на безопасном уровне и составляет 17% от ВВП, однако расходы на его обслуживание увеличились из-за роста стоимости займа. Об этом сообщил председатель правительства Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов в Госдуме.
«Текущий безопасный уровень долга (отношение госдолга к ВВП) у нас где-то 17% <…> Расходы на обслуживание госдолга выросли, но по большей части это обусловлено не ростом объема госдолга, а ростом стоимости займа – ситуация-то изменилась», – сказал Мишустин (цитата ТАСС).
Глава кабмина пояснил, что доходность десятилетних облигаций федерального займа с 2021 г. выросла почти вдвое и рост ставки по долгу на 1 процентный пункт ведет к росту расходов на его обслуживание примерно на 150 млрд руб. в год.
Государственный долг России на начало 2023 г. составлял 15,1% ВВП, сообщал министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу RT. По его словам, низкий госдолг России является преимуществом, благодаря которому появляются «возможность маневра с точки зрения операций на финансовом рынке и возможности для заимствования, финансирования расходов бюджета в будущем».
По данным Минфина России на 1 марта, объем государственного внутреннего долга страны составляет около 20,99 трлн руб., а внешнего – почти $53,15 млрд.