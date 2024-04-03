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Мишустин: госдолг РФ находится на безопасном уровне в 17% ВВП

Ведомости

Государственный долг России находится на безопасном уровне и составляет 17% от ВВП, однако расходы на его обслуживание увеличились из-за роста стоимости займа. Об этом сообщил председатель правительства Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов в Госдуме.

«Текущий безопасный уровень долга (отношение госдолга к ВВП) у нас где-то 17% <…> Расходы на обслуживание госдолга выросли, но по большей части это обусловлено не ростом объема госдолга, а ростом стоимости займа – ситуация-то изменилась», – сказал Мишустин (цитата ТАСС).

Глава кабмина пояснил, что доходность десятилетних облигаций федерального займа с 2021 г. выросла почти вдвое и рост ставки по долгу на 1 процентный пункт ведет к росту расходов на его обслуживание примерно на 150 млрд руб. в год.

Государственный долг России на начало 2023 г. составлял 15,1% ВВП, сообщал министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу RT. По его словам, низкий госдолг России является преимуществом, благодаря которому появляются «возможность маневра с точки зрения операций на финансовом рынке и возможности для заимствования, финансирования расходов бюджета в будущем».

По данным Минфина России на 1 марта, объем государственного внутреннего долга страны составляет около 20,99 трлн руб., а внешнего – почти $53,15 млрд.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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