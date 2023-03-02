Госдолг России составил 15,1% ВВП на начало года

Как писали ранее «Ведомости», общая сумма внутреннего и внешнего государственного долга России за 2022 г. выросла до 22,8 трлн руб. с 20,9 трлн по итогам 2021 г. Расходы на его обслуживание за январь – декабрь 2022 г. составили 1,33 трлн руб., или около 4% от всех трат федерального бюджета. Согласно закону о федеральном бюджете на 2023–2025 гг., Минфин ожидал госдолг по итогам 2022 г. на уровне 23,4 трлн руб.