Госдолг России составил 15,1% ВВП на начало года
Государственный долг России на начало 2023 г. составил 15,1% ВВП. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу RT.
«Мы проводили ответственную бюджетную политику. Это и бюджетное правило, это и низкий долг. У нас долг на начало текущего года составил 15,1% ВВП», – сказал он (цит. по ТАСС).
По словам Силуанова, низкий госдолг России является преимуществом, благодаря которому появляются «возможность маневра с точки зрения операций на финансовом рынке и возможности для заимствования, финансирования расходов бюджета в будущем».
Ранее сегодня «РИА Новости» со ссылкой на данные Счетной палаты сообщили, что объем внешнего госдолга России по итогам 2022 г. снизился впервые за три года и составил 4,049 трлн руб. против 4,435 трлн руб. по итогам 2021 г. При этом объем внутреннего госдолга по итогам прошедшего года составил 0,018 млрд руб.
Как писали ранее «Ведомости», общая сумма внутреннего и внешнего государственного долга России за 2022 г. выросла до 22,8 трлн руб. с 20,9 трлн по итогам 2021 г. Расходы на его обслуживание за январь – декабрь 2022 г. составили 1,33 трлн руб., или около 4% от всех трат федерального бюджета. Согласно закону о федеральном бюджете на 2023–2025 гг., Минфин ожидал госдолг по итогам 2022 г. на уровне 23,4 трлн руб.