Госдолг России по итогам 2022 года приблизился к 23 трлн рублей

По данным министерства, внутренний госдолг на 1 января 2023 г. составил 18,781 трлн руб. (в том числе госгарантии в российской валюте – 701,67 млрд руб.), внешний – 4,039 трлн руб., или $57,42 млрд (в том числе госгарантии в иностранной валюте – 1,382 трлн руб., или $19,65 млрд). Расходы на обслуживание внутреннего долга за 2022 г. оцениваются в 1,191 трлн руб., внешнего – 139,5 млрд руб. ($2 млрд). В 2021 г. совокупные траты на госдолг составляли 1,084 трлн руб., говорилось в аналитической записке Счетной палаты.