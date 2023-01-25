Госдолг России по итогам 2022 года приблизился к 23 трлн рублей

Госдолг России по итогам 2022 года приблизился к 23 трлн рублейПри этом по отношению к ВВП страны он продолжает оставаться одним из самых низких в мире
Общая сумма внутреннего и внешнего государственного долга России за 2022 г. выросла до 22,8 трлн руб. с 20,9 трлн по итогам 2021 г., сообщил «Ведомостям» представитель Минфина. Расходы на его обслуживание за январь – декабрь 2022 г. составили 1,33 трлн руб., или около 4% от всех трат федерального бюджета.
По данным министерства, внутренний госдолг на 1 января 2023 г. составил 18,781 трлн руб. (в том числе госгарантии в российской валюте – 701,67 млрд руб.), внешний – 4,039 трлн руб., или $57,42 млрд (в том числе госгарантии в иностранной валюте – 1,382 трлн руб., или $19,65 млрд). Расходы на обслуживание внутреннего долга за 2022 г. оцениваются в 1,191 трлн руб., внешнего – 139,5 млрд руб. ($2 млрд). В 2021 г. совокупные траты на госдолг составляли 1,084 трлн руб., говорилось в аналитической записке Счетной палаты.