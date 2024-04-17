В МВФ назвали дефицит бюджета США серьезной угрозой для мировой экономики

В МВФ назвали дефицит бюджета США серьезной угрозой для мировой экономикиФонд призвал Вашингтон устранить дисбаланс между расходами и доходами
Международный валютный фонд (МВФ) предупредил США, что их огромный бюджетный дефицит провоцирует инфляцию и представляет «значительные риски» для мировой экономики. Об этом сообщает Financial Times.
МВФ ожидает, что в 2025 г. дефицит бюджета США может достичь 7,1%, что более чем втрое превышает средний показатель в 2% для других стран с развитой экономикой.
По информации фонда, бюджетный дефицит страны способствовал росту базовой инфляции на 0,5 процентных пункта. Речь о показателе базового ценового давления без учета цен на энергоносители и продукты. Это означает, что процентные ставки в США должны будут оставаться высокими в течение длительного времени, чтобы вернуть инфляцию к целевому показателю ФРС в 2%.
Отмечается, что США и Китай находятся в числе четырех стран, которые, по мнению фонда, «крайне нуждаются в принятии политических мер для устранения фундаментального дисбаланса между расходами и доходами». В «четверку» также входят Великобритания и Италия.
По словам директора МВФ по налогово-бюджетной политике Витора Гаспара, экономическая мощь США и Китая дает им время взять свои финансы под контроль.
Разжигание конфликтов во избежание дефолта
16 апреля спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что для спасения своей экономики и отсрочки дефолта США создают новые военные конфликты в мире. Он выразил мнение, что для «сохранения гегемонии» Вашингтон развязал боевые действия на Украине, а теперь провоцирует конфликт на Ближнем Востоке.
По словам Володина, это происходит на фоне роста госдолга США, который уже составляет более $34,65 трлн. За последние четыре года размер госдолга по отношению к ВВП США увеличился со 107,2% до 131,5%. Спикер Госдумы уверен, что «запредельный рост» госдолга означает, что Вашингтон не собирается его возвращать.
Самой проблемной статьей, продолжил Володин, стали затраты на обслуживание госдолга, они растут вместе со ставками, и платежи по процентам в ближайшей перспективе достигнут уровня, равноценного трети доходов американского бюджета.
«США привыкли решать свои проблемы за чужой счет. Для сохранения гегемонии развязали войну на Украине, принеся в жертву экономику Евросоюза. Этого оказалось недостаточно. Сегодня снова провоцируют военные действия, теперь на Ближнем Востоке», – подчеркнул Володин, спрогнозировав продолжение курса США на разжигание военных конфликтов на мировой арене.
11 апреля президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что в повышении ключевой ставки США пока нет необходимости, поскольку денежно-кредитная политика сейчас находится в «хорошем состоянии». Уильямс ожидает, что инфляционное давление снизится до 2,25-2,5% в 2024 г., после чего вернется к целевому показателю в 2% в следующем году.
26 июля 2023 г. ФРС повысила ключевую процентную ставку на 25 б. п. – с 5-5,25% до 5,25-5,5% годовых и до сих пор оставляет ее без изменений. В 2023 г. инфляция в США составила 3,4%, в 2022 г. цены в стране выросли в среднем на 8%, в 2021 г. – на 4,7%.