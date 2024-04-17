В МВФ назвали дефицит бюджета США серьезной угрозой для мировой экономики

26 июля 2023 г. ФРС повысила ключевую процентную ставку на 25 б. п. – с 5-5,25% до 5,25-5,5% годовых и до сих пор оставляет ее без изменений. В 2023 г. инфляция в США составила 3,4%, в 2022 г. цены в стране выросли в среднем на 8%, в 2021 г. – на 4,7%.