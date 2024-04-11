В ФРС США пока не видят необходимости в снижении ключевой ставки
В повышении ключевой ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США пока нет необходимости, поскольку денежно-кредитная политика сейчас находится в «хорошем состоянии». Об этом заявил президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс, пишет Reuters.
Уильямс ожидает, что инфляционное давление снизится до 2,25-2,5% в 2024 г., после чего вернется к целевому показателю в 2% в следующем году. «Конечно, существуют обстоятельства, при которых нам потребуются более высокие процентные ставки, но я не думаю, что это произойдет», – сказал Уильямс.
При этом он отметил, что несмотря на значительный прогресс в возвращении инфляции к показателю в 2%, перспективы на будущее «неопределенны, и нам придется оставаться зависимыми от данных».
26 июля 2023 г. ФРС повысила ключевую процентную ставку на 25 б. п. – с 5-5,25% до 5,25-5,5% годовых и до сих пор оставляет ее без изменений. В 2022 г. цены в США официально выросли на 8%, в 2021 г. – на 4,7%. Reuters 10 апреля писал, что за последние 12 месяцев индекс потребительских цен в США вырос на 3,5%, что является максимальным показателем с сентября 2023 г.
Агентство отмечало, что хотя годовой рост потребительских цен снизился с пика в 9,1% в июне 2022 г., дезинфляционная тенденция в последние месяцы практически застопорилась. В феврале рост составлял 3,2%. Базовый индекс потребительских цен в марте, как и в феврале, вырос на 0,4% в месячном исчислении.