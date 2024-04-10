Инфляция в США в ускорилась до 3,5%

26 июля Федеральная резервная система (ФРС) повысила ключевую процентную ставку на 25 б. п. – с 5-5,25% до 5,25-5,5% годовых и до сих пор оставляет ее без изменений. В 2022 г. цены в США официально выросли на 8%, в 2021 г. – на 4,7%.