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Инфляция в США в ускорилась до 3,5%

Ведомости

За последние 12 месяцев индекс потребительских цен в США вырос на 3,5%, что является максимальным показателем с сентября 2023 г. Об этом пишет Reuters.

Агентство обращает внимание, что хотя годовой рост потребительских цен снизился с пика в 9,1% в июне 2022 г., дезинфляционная тенденция в последние месяцы практически застопорилась. В феврале рост составлял 3,2%. Базовый индекс потребительских цен в марте, как и в феврале, вырос на 0,4% в месячном исчислении.

Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали, что индекс потребительских цен вырастет на 0,3% за месяц и на 3,4% в годовом исчислении.

26 июля Федеральная резервная система (ФРС) повысила ключевую процентную ставку на 25 б. п. – с 5-5,25% до 5,25-5,5% годовых и до сих пор оставляет ее без изменений. В 2022 г. цены в США официально выросли на 8%, в 2021 г. – на 4,7%.

10 ноября председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что регулятор «без колебаний» вернется к ужесточению денежно-кредитной политики, если это будет целесообразно. ФРС при этом удовлетворена сильными показателями экономического роста и рынка труда на фоне повышения ставок, отметил он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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