Инфляция в США в ускорилась до 3,5%
За последние 12 месяцев индекс потребительских цен в США вырос на 3,5%, что является максимальным показателем с сентября 2023 г. Об этом пишет Reuters.
Агентство обращает внимание, что хотя годовой рост потребительских цен снизился с пика в 9,1% в июне 2022 г., дезинфляционная тенденция в последние месяцы практически застопорилась. В феврале рост составлял 3,2%. Базовый индекс потребительских цен в марте, как и в феврале, вырос на 0,4% в месячном исчислении.
Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали, что индекс потребительских цен вырастет на 0,3% за месяц и на 3,4% в годовом исчислении.
26 июля Федеральная резервная система (ФРС) повысила ключевую процентную ставку на 25 б. п. – с 5-5,25% до 5,25-5,5% годовых и до сих пор оставляет ее без изменений. В 2022 г. цены в США официально выросли на 8%, в 2021 г. – на 4,7%.
10 ноября председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что регулятор «без колебаний» вернется к ужесточению денежно-кредитной политики, если это будет целесообразно. ФРС при этом удовлетворена сильными показателями экономического роста и рынка труда на фоне повышения ставок, отметил он.