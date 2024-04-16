Володин: США разжигают новые конфликты для отсрочки дефолта

Это происходит на фоне роста госдолга США, который уже составляет более $34,65 трлн, обратил внимание спикер Госдумы. За последние четыре года размер госдолга по отношению к ВВП США увеличился со 107,2% до 131,5%. По его словам, «запредельный рост» госдолга означает, что Вашингтон не собирается его возвращать.