Володин: США разжигают новые конфликты для отсрочки дефолта
Для спасения своей экономики и отсрочки дефолта США создают новые военные конфликты в мире. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
«США привыкли решать свои проблемы за чужой счет. <...> Вашингтон продолжит создавать все новые и новые военные конфликты, пытаясь отсрочить дефолт, который при таких заимствованиях неминуемо должен произойти», – написал он.
Володин выразил мнение, что для «сохранения гегемонии» Вашингтон развязал боевые действия на Украине, а теперь провоцирует конфликт на Ближнем Востоке.
Это происходит на фоне роста госдолга США, который уже составляет более $34,65 трлн, обратил внимание спикер Госдумы. За последние четыре года размер госдолга по отношению к ВВП США увеличился со 107,2% до 131,5%. По его словам, «запредельный рост» госдолга означает, что Вашингтон не собирается его возвращать.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее указал на отличие позиций США по конфликту на Украине и боевым действиям в секторе Газа. По его словам, США не заинтересованы в «большой войне» на Ближнем Востоке, поскольку палестино-израильский конфликт ухудшает перспективы президента США Джо Байдена на выборах. Конфликт же на Украине Вашингтон рассматривает как «инвестицию», гибель людей в результате боевых действий властям США безразлична, отметил Медведев.