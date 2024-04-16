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Володин: США разжигают новые конфликты для отсрочки дефолта

Ведомости

Для спасения своей экономики и отсрочки дефолта США создают новые военные конфликты в мире. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«США привыкли решать свои проблемы за чужой счет. <...> Вашингтон продолжит создавать все новые и новые военные конфликты, пытаясь отсрочить дефолт, который при таких заимствованиях неминуемо должен произойти», – написал он. 

Володин выразил мнение, что для «сохранения гегемонии» Вашингтон развязал боевые действия на Украине, а теперь провоцирует конфликт на Ближнем Востоке.

Это происходит на фоне роста госдолга США, который уже составляет более $34,65 трлн, обратил внимание спикер Госдумы. За последние четыре года размер госдолга по отношению к ВВП США увеличился со 107,2% до 131,5%. По его словам, «запредельный рост» госдолга означает, что Вашингтон не собирается его возвращать.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее указал на отличие позиций США по конфликту на Украине и боевым действиям в секторе Газа. По его словам, США не заинтересованы в «большой войне» на Ближнем Востоке, поскольку палестино-израильский конфликт ухудшает перспективы президента США Джо Байдена на выборах. Конфликт же на Украине Вашингтон рассматривает как «инвестицию», гибель людей в результате боевых действий властям США безразлична, отметил Медведев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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