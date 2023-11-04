Силуанов связал высокий госдолг США с бесконтрольной эмиссией доллара

В начале июня госдолг США впервые превысил отметку $32 трлн, а президент Джо Байден подписал закон о повышении потолка госдолга, который позволит предотвратить возможный дефолт и избежать «катастрофического» удара по экономике, отмечали в Белом доме. Согласно документу, действие пункта Кодекса США об установлении потолка приостановлено до 1 января 2025 г., но по окончании срока заморозки, со 2 января 2025 г., потолок может быть увеличен в соответствии с текущей необходимостью. Согласно прогнозам, к 2030 г. госдолг США может превысить $50 трлн.