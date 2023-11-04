Силуанов связал высокий госдолг США с бесконтрольной эмиссией доллара
Государственный долг США достиг высоких значений из-за того, что Вашингтон, уверенный в устойчивости доллара, продолжает его бесконтрольную эмиссию, заявил журналистам министр финансов России Антон Силуанов.
«Долг США действительно большой, но проблема заключается в том, что они сами печатают эти деньги и их покупают, покупают облигации Соединенных Штатов Америки, потому что все еще живут в парадигме, что доллар – надежная и устойчивая валюта», – рассказал он (цитата по «РИА Новости»).
В результате значительная часть бюджета уходит на обслуживание долга, ставки растут, а денег на текущие задачи, по оценке министра, у США становится все меньше.
В начале июня госдолг США впервые превысил отметку $32 трлн, а президент Джо Байден подписал закон о повышении потолка госдолга, который позволит предотвратить возможный дефолт и избежать «катастрофического» удара по экономике, отмечали в Белом доме. Согласно документу, действие пункта Кодекса США об установлении потолка приостановлено до 1 января 2025 г., но по окончании срока заморозки, со 2 января 2025 г., потолок может быть увеличен в соответствии с текущей необходимостью. Согласно прогнозам, к 2030 г. госдолг США может превысить $50 трлн.
2 августа сообщалось, что агентство Fitch понизило рейтинг США с AAA до AA+. Изменения связаны с ожидаемым ухудшением фискальной ситуации в течение трех лет, высокой долговой нагрузкой и с ослаблением управления. Кроме того, к причинам снижения рейтинга относят рост дефицита госбюджета страны, увеличение госдолга, повышение ставки ФРС и угрозу рецессии. В Белом доме с решением агентства категорически не согласились. В сентябре поток госдолга США превысил $33 трлн.