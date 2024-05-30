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Дефицит бюджета России в январе-апреле составил почти 4 трлн рублей

Ведомости

Дефицит федерального бюджета России за январь-апрель 2024 г. составил 3,963 трлн руб. Об этом говорится в отчете федерального казначейства РФ.

Доходы федерального бюджета за указанный период составили 8,9 трлн руб. при запланированных 11,684 трлн руб.

13 мая Минфин РФ сообщил, что по предварительной оценке, федеральный бюджет России в январе – апреле 2024 г. был исполнен с дефицитом 1,484 трлн руб., или 0,8% ВВП. В январе – апреле 2023 г. дефицит составлял 3,049 трлн руб. (1,8% ВВП). Доходы бюджета в январе – апреле составили 11,684 трлн руб., что на 50,1% больше, чем за первые четыре месяца 2023 г. Расходы бюджета составили 13,168 трлн руб., увеличившись на 21,5% год к году.

20 апреля пресс-служба Минфина сообщала, что темпы роста российской экономики в 2024 г. ожидаются на уровне прошлого года – 3,6%. «Россия аккуратно относится к бюджетному балансу. Государственный долг сохраняется на устойчиво низком уровне около 15% ВВП, дефицит бюджета – порядка 1% ВВП, темпы роста ожидаются на уровне 2023 г. – 3,6%», – отмечали в Минфине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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