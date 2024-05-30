Дефицит бюджета России в январе-апреле составил почти 4 трлн рублей

13 мая Минфин РФ сообщил, что по предварительной оценке, федеральный бюджет России в январе – апреле 2024 г. был исполнен с дефицитом 1,484 трлн руб., или 0,8% ВВП. В январе – апреле 2023 г. дефицит составлял 3,049 трлн руб. (1,8% ВВП). Доходы бюджета в январе – апреле составили 11,684 трлн руб., что на 50,1% больше, чем за первые четыре месяца 2023 г. Расходы бюджета составили 13,168 трлн руб., увеличившись на 21,5% год к году.