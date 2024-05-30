Дефицит бюджета России в январе-апреле составил почти 4 трлн рублей
Дефицит федерального бюджета России за январь-апрель 2024 г. составил 3,963 трлн руб. Об этом говорится в отчете федерального казначейства РФ.
Доходы федерального бюджета за указанный период составили 8,9 трлн руб. при запланированных 11,684 трлн руб.
13 мая Минфин РФ сообщил, что по предварительной оценке, федеральный бюджет России в январе – апреле 2024 г. был исполнен с дефицитом 1,484 трлн руб., или 0,8% ВВП. В январе – апреле 2023 г. дефицит составлял 3,049 трлн руб. (1,8% ВВП). Доходы бюджета в январе – апреле составили 11,684 трлн руб., что на 50,1% больше, чем за первые четыре месяца 2023 г. Расходы бюджета составили 13,168 трлн руб., увеличившись на 21,5% год к году.
20 апреля пресс-служба Минфина сообщала, что темпы роста российской экономики в 2024 г. ожидаются на уровне прошлого года – 3,6%. «Россия аккуратно относится к бюджетному балансу. Государственный долг сохраняется на устойчиво низком уровне около 15% ВВП, дефицит бюджета – порядка 1% ВВП, темпы роста ожидаются на уровне 2023 г. – 3,6%», – отмечали в Минфине.