ФНС: бизнес получает вычет по НДС в течение месяца в 82% случаев

Организации получают вычет по налогу на добавленную стоимость (НДС) в течение месяца в 82% случаев, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров на пленарной сессии XXI Всероссийского налогового форума «Налоговая политика: взгляд бизнеса и власти».

«82% от НДС возмещается в первый месяц, а часть в семь дней, во второй месяц возмещается еще 6%. Остальные – да, мы досматриваем, истребуем документы, проверяем», – отметил он (цитата по ТАСС).

Глава ФНС объяснил, что даже при снижении ключевой ставки служба не намерена возвращаться к «четырем-пяти месяцам» срока возмещения. Он отметил, что обеспечение быстрого оборота средств касается и физических лиц. По словам Егорова, налоговый орган планирует провести масштабную информационную кампанию, чтобы разъяснить плательщикам все детали по переходному периоду.

В сентябре правительство предложило расширить контур плательщиков НДС, обязав исчислять и уплачивать его все организации, чей годовой доход превысит 10 млн руб. Сейчас организации платят его при доходе от 60 млн руб. и могут использовать по собственному выбору специальные ставки – 5% или 7% (без права вычета входного НДС) – или общие ставки 20 и 10% соответственно на стандартных условиях.

Три деловых объединения – Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), «Опора России» и Торгово-промышленная палата (ТПП), а также Корпорация МСП попросили Госдуму смягчить внесенный Минфином налоговый законопроект.

