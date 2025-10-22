ФНС: бизнес получает вычет по НДС в течение месяца в 82% случаев

В сентябре правительство предложило расширить контур плательщиков НДС, обязав исчислять и уплачивать его все организации, чей годовой доход превысит 10 млн руб. Сейчас организации платят его при доходе от 60 млн руб. и могут использовать по собственному выбору специальные ставки – 5% или 7% (без права вычета входного НДС) – или общие ставки 20 и 10% соответственно на стандартных условиях.