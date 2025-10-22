Деловые объединения попросили парламент смягчить налоговый законопроект Минфина

Предложения Минфина

Правительство предложило расширить контур плательщиков НДС, обязав исчислять и уплачивать его все организации, чей годовой доход превысит 10 млн руб. С 2025 г. налогоплательщики обязаны платить НДС при превышении уровня дохода в 60 млн руб. Такие организации могут использовать по собственному выбору специальные ставки – 5% (применяется при диапазоне доходов от 60 млн до 250 млн руб.) или 7% (от 250 млн до 450 млн руб.), но без права вычета входного НДС или общие ставки 20 и 10% соответственно на стандартных условиях, т. е. с возможностью вычета.

Аналогичное снижение порога – с 60 млн до 10 млн руб. в год – предлагается для бизнеса на ПСН, следует из поправок в НК. Также кабмин предложил исключить из перечня видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется ПСН, торговлю через стационарные торговые объекты и услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом.

Одна из ключевых новелл законопроекта касается ставки стандартного налога на добавленную стоимость (НДС). Министерство планирует повысить ее на 2 п. п. до 22%. При этом для социально значимых товаров (продукты питания, лекарства, товары для детей и др.) она сохранится на текущем льготном уровне в 10%.

Помимо налоговых корректировок Минфин предлагает также «оптимизацию» льготных тарифов страховых взносов для МСП. Предлагается установить общие тарифы в 30% до достижения предельной базы по страховым доходам (в 2025 г. составляет порядка 2,8 млн руб. и рассчитывается как сумма доходов каждого работника за год. – «Ведомости») и 15% после ее достижения. При этом для приоритетных отраслей МСП, среди которых обработка, производство, транспорт, электроника и др., сохраняется пониженный тариф страховых взносов в размере 15%.