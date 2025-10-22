Газета
Главная / Экономика /

Деловые объединения попросили парламент смягчить налоговый законопроект Минфина

Порог по доходам для уплаты НДС предлагается повысить с 10 млн до 30 млн рублей в год
Анастасия Бойко
Дарья Мосолкина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Три деловых объединения – Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП, представляет интересы крупного бизнеса), «Опора России» (объединяет малые и средние предприятия, МСП) и Торгово-промышленная палата (ТПП) – а также Корпорация МСП (подведомственная организация Минэкономразвития, отвечающая за меры поддержки бизнеса) попросили Госдуму смягчить внесенный Минфином налоговый законопроект. Письмо на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина, отправленное 13 октября и подписанное руководителями четырех организаций, есть у «Ведомостей». Аналогичное письмо было отправлено на имя спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Рассмотрение налогового законопроекта Госдумой в первом чтении запланировано на 22 октября, Володин в день заседания пригласил представителей бизнеса принять в нем участие.

Бизнес предлагает для «недопущения неблагоприятных социально-экономических последствий» рассмотреть возможность:

  • Снижения предельного размера дохода для плательщиков упрощенной системы налогообложения (УСН), на которых ляжет обязанность уплачивать НДС с текущих 60 млн до 30 млн руб. (сейчас проектом поправок в НК предлагается снизить его до 10 млн руб. – «Ведомости). Это коснется 200 000 налогоплательщиков и не будет иметь столь существенных негативных последствий, при этом запланированные в бюджете доходы от снижения порога по НДС в размере 200 млрд руб. будут получены, отмечается в письме.

  • Введения переходного периода для адаптации микробизнеса к новым условиям. "За два месяца полностью изменить финансовое планирование и стратегию ведения бизнеса практически невозможно», отмечают объединения.

  • Введения для предпринимателей, впервые ставших плательщиками НДС, моратория на год на применение штрафных санкций за непредоставление в срок налоговой декларации по НДС (по аналогии с мораторием, установленным для налогоплательщиков, применяющих УСН с уплатой НДС в 2025 г.).

  • Сохранения пониженных тарифов страховых взносов вне зависимости от вида деятельности для субъектов МСП в районах Крайнего Севера, Белгородской и Курской областях. Сейчас предлагается отменить льготу на уплату страховых взносов для МСП, за исключением приоритетных отраслей. В этом году малый и средний бизнес платит 15% на зарплату свыше 1,5 МРОТ.

  • Включения социально-значимых секторов (здравоохранение, образование) в перечень приоритетных отраслей МСП с сохранением права на пониженные тарифы страховых взносов – 15% при выплатах свыше 1,5 МРОТ. Фонд оплаты труда таких предприятий составляет около 70-80% расходов, и более чем двукратное увеличение нагрузки (до 30%) станет серьезным препятствием их дальнейшему функционированию в условиях резкого роста фискальной нагрузки и повышения МРОТ на 20,7% до 27 093 руб., отмечают деловые объединения.

Комитет по бюджету предложил поэтапный переход на уплату НДС для бизнеса

Экономика / Налоги и сборы

Часть этих предложений была учтена в заключении комитета по бюджету и налогам, принятом 21 октября. Комитет, в частности, рекомендовал установить поэтапное снижение порогов по доходам, при которых бизнес на УСН становится плательщиком НДС, а компании, применяющие патентную систему налогообложения (ПСН), теряют право на применение этого специального налогового режима. По мнению депутатов, это необходимо для «соблюдения баланса интересов государства, общества и бизнеса при финансовом обеспечении приоритетов бюджетной и налоговой политики». Представители комитета также считают, что период времени, предусмотренный для вступления в силу предлагаемых законопроектом мер, может оказаться недостаточным для подготовки и адаптации бизнеса к новым правилам налогообложения. Эти опасения высказывались и в поступивших в многочисленных обращениях, отметил председатель комитета Андрей Макаров.

«Ведомости» отправили запросы представителям аппарата Госдумы и Совета Федерации.

Аргументы бизнеса

Объединения предупреждают о ряде негативных последствий для микробизнеса в связи с предлагаемым снижением порогов для уплаты НДС с 60 млн до 10 млн руб. Предлагаемое повышение налогов увеличит финансовую нагрузку для 700 000 предпринимателей (коснется каждого десятого), говорится в письме.

Для выявления возможных последствий налоговых новаций объединения опросили более 11 000 предпринимателей. В результате 74% опрошенных (можно было выбирать несколько вариантов ответа. – «Ведомости») заявили о повышении цен на продукцию и услуги в результате увеличения издержек. Наибольшая доля предпринимателей говорят о планах повышения цен на 20% и более. Также велика доля «пессимистично настроенных предпринимателей, планирующих закрыть бизнес и уйти в найм» (31%). В основном это характерно для бизнеса на Дальнем Востоке, говорится в письме. О планах по сокращению персонала заявил каждый четвертый предприниматель. Еще часть (около 30%) говорят о рисках ухода в «тень» или использования схем налоговой оптимизации.

Предложения Минфина

Правительство предложило расширить контур плательщиков НДС, обязав исчислять и уплачивать его все организации, чей годовой доход превысит 10 млн руб. С 2025 г. налогоплательщики обязаны платить НДС при превышении уровня дохода в 60 млн руб. Такие организации могут использовать по собственному выбору специальные ставки – 5% (применяется при диапазоне доходов от 60 млн до 250 млн руб.) или 7% (от 250 млн до 450 млн руб.), но без права вычета входного НДС или общие ставки 20 и 10% соответственно на стандартных условиях, т. е. с возможностью вычета.
Аналогичное снижение порога – с 60 млн до 10 млн руб. в год – предлагается для бизнеса на ПСН, следует из поправок в НК. Также кабмин предложил исключить из перечня видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется ПСН, торговлю через стационарные торговые объекты и услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом.
Одна из ключевых новелл законопроекта касается ставки стандартного налога на добавленную стоимость (НДС). Министерство планирует повысить ее на 2 п. п. до 22%. При этом для социально значимых товаров (продукты питания, лекарства, товары для детей и др.) она сохранится на текущем льготном уровне в 10%.
Помимо налоговых корректировок Минфин предлагает также «оптимизацию» льготных тарифов страховых взносов для МСП. Предлагается установить общие тарифы в 30% до достижения предельной базы по страховым доходам (в 2025 г. составляет порядка 2,8 млн руб. и рассчитывается как сумма доходов каждого работника за год. – «Ведомости») и 15% после ее достижения. При этом для приоритетных отраслей МСП, среди которых обработка, производство, транспорт, электроника и др., сохраняется пониженный тариф страховых взносов в размере 15%.

Изменение системы налогообложения без плавного переходного периода также повлечет значительные непредвиденные расходы, связанные с закупкой программного обеспечения, оплатой бухгалтерских услуг, отмечает бизнес. «Многие компании будут вынуждены заложить данные расходы в стоимость своей продукции и услуг, что приведет к снижению покупательской способности и росту цен», говорится в письме. 

В результате изменений МСП потеряют конкурентные позиции на рынке, что снизит объем выручки и сократит налоговые поступления в бюджет, отмечается в письме. По оценкам бизнеса, дополнительные затраты на бухгалтерские услуги для налогового учета составят 40 000 – 50 000 руб. в месяц. Сейчас бухгалтерским и налоговым учетом, как правило, занимаются банки (90% компаний) по минимальным тарифам (5 000 руб. в месяц). При введении НДС банки не смогут осуществлять эту деятельность.

Одновременно с изменением критериев по применению УСН, отменяются льготы по страховым взносам, а также реформируется патентная система налогообложения (ПСН), что также окажет негативное влияние на микробизнес. ПСН имеют право применять индивидуальные предприниматели (ИП) со средней численностью работников не более 15 человек.

Силуанов: увеличение налогов для банков навредит экономике России

Экономика / Налоги и сборы

Сейчас субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) испытывают финансовую нагрузку и рост издержек из-за высоких ставок по кредитам, удорожания сырья и комплектующих, а также снижением спроса, отмечается в обращении. Отмечается рост просроченных платежей по кредитам среди МСП за год на 17% – с 635 млрд до 749 млрд руб. (на 1 августа 2025 г.). Частота дефолтов субъектов МСП выросла за последний год в 1,5 раза – до 8,1%, говорится в обращении. Также снижается уровень одобрения кредитов для МСП с 40% до 10% из-за «неудовлетворительного финансового положения», предупреждает бизнес.

Налоговые новации в части повышения НДС и снижения порога дохода для его уплаты бизнесу на УСН не обсуждались с бизнесом на стадии разработки, рассказала исполнительный вице-президент РСПП Мария Глухова на Всероссийском налоговом форуме ТПП. «Нам бы очень хотелось, чтобы со следующего года возобновилась традиционная практика обсуждения будущих новаций с предпринимательским сообществом», – подчеркнула она. Глухова отметила, что РСПП помимо повышения НДС волнует и вопрос снижения планки по годовому доходу для его уплаты, так как в Союзе «много региональных членов, которых касаются корректировки налогообложения малого среднего бизнеса».

Поправки окажут существенное влияние на микробизнес, отметил в разговоре с «Ведомостями» глава «Опоры России» Александр Калинин. По его словам, сейчас рентабельность в этом секторе составляет 10% – то есть при выручке в год, например, 12 млн руб., ежемесячный доход составляет 1 млн руб., а чистая прибыль – 100 000 руб. Если учесть, что бизнесу нужно будет платить НДС 5%, это 600 000 руб. в год (50 000 руб. в месяц). Таким образом, чистая прибыль в месяц уменьшится вдвое (до 50 000 руб.), а с учетом дополнительных ежемесячных затрат на бухгалтера и «1С» в размере около 50 000 руб., это и вовсе способно «свести к нулю» заработок предпринимателя.

