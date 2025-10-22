Деловые объединения попросили парламент смягчить налоговый законопроект Минфина

Деловые объединения попросили парламент смягчить налоговый законопроект МинфинаПорог по доходам для уплаты НДС предлагается повысить с 10 млн до 30 млн рублей в год
Три деловых объединения – Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП, представляет интересы крупного бизнеса), «Опора России» (объединяет малые и средние предприятия, МСП) и Торгово-промышленная палата (ТПП) – а также Корпорация МСП (подведомственная организация Минэкономразвития, отвечающая за меры поддержки бизнеса) попросили Госдуму смягчить внесенный Минфином налоговый законопроект. Письмо на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина, отправленное 13 октября и подписанное руководителями четырех организаций, есть у «Ведомостей». Аналогичное письмо было отправлено на имя спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Рассмотрение налогового законопроекта Госдумой в первом чтении запланировано на 22 октября, Володин в день заседания пригласил представителей бизнеса принять в нем участие.
Бизнес предлагает для «недопущения неблагоприятных социально-экономических последствий» рассмотреть возможность:
Снижения предельного размера дохода для плательщиков упрощенной системы налогообложения (УСН), на которых ляжет обязанность уплачивать НДС с текущих 60 млн до 30 млн руб. (сейчас проектом поправок в НК предлагается снизить его до 10 млн руб. – «Ведомости). Это коснется 200 000 налогоплательщиков и не будет иметь столь существенных негативных последствий, при этом запланированные в бюджете доходы от снижения порога по НДС в размере 200 млрд руб. будут получены, отмечается в письме.
Введения переходного периода для адаптации микробизнеса к новым условиям. "За два месяца полностью изменить финансовое планирование и стратегию ведения бизнеса практически невозможно», отмечают объединения.
Введения для предпринимателей, впервые ставших плательщиками НДС, моратория на год на применение штрафных санкций за непредоставление в срок налоговой декларации по НДС (по аналогии с мораторием, установленным для налогоплательщиков, применяющих УСН с уплатой НДС в 2025 г.).
Сохранения пониженных тарифов страховых взносов вне зависимости от вида деятельности для субъектов МСП в районах Крайнего Севера, Белгородской и Курской областях. Сейчас предлагается отменить льготу на уплату страховых взносов для МСП, за исключением приоритетных отраслей. В этом году малый и средний бизнес платит 15% на зарплату свыше 1,5 МРОТ.
Включения социально-значимых секторов (здравоохранение, образование) в перечень приоритетных отраслей МСП с сохранением права на пониженные тарифы страховых взносов – 15% при выплатах свыше 1,5 МРОТ. Фонд оплаты труда таких предприятий составляет около 70-80% расходов, и более чем двукратное увеличение нагрузки (до 30%) станет серьезным препятствием их дальнейшему функционированию в условиях резкого роста фискальной нагрузки и повышения МРОТ на 20,7% до 27 093 руб., отмечают деловые объединения.
Часть этих предложений была учтена в заключении комитета по бюджету и налогам, принятом 21 октября. Комитет, в частности, рекомендовал установить поэтапное снижение порогов по доходам, при которых бизнес на УСН становится плательщиком НДС, а компании, применяющие патентную систему налогообложения (ПСН), теряют право на применение этого специального налогового режима. По мнению депутатов, это необходимо для «соблюдения баланса интересов государства, общества и бизнеса при финансовом обеспечении приоритетов бюджетной и налоговой политики». Представители комитета также считают, что период времени, предусмотренный для вступления в силу предлагаемых законопроектом мер, может оказаться недостаточным для подготовки и адаптации бизнеса к новым правилам налогообложения. Эти опасения высказывались и в поступивших в многочисленных обращениях, отметил председатель комитета Андрей Макаров.
«Ведомости» отправили запросы представителям аппарата Госдумы и Совета Федерации.
Аргументы бизнеса
Объединения предупреждают о ряде негативных последствий для микробизнеса в связи с предлагаемым снижением порогов для уплаты НДС с 60 млн до 10 млн руб. Предлагаемое повышение налогов увеличит финансовую нагрузку для 700 000 предпринимателей (коснется каждого десятого), говорится в письме.
Для выявления возможных последствий налоговых новаций объединения опросили более 11 000 предпринимателей. В результате 74% опрошенных (можно было выбирать несколько вариантов ответа. – «Ведомости») заявили о повышении цен на продукцию и услуги в результате увеличения издержек. Наибольшая доля предпринимателей говорят о планах повышения цен на 20% и более. Также велика доля «пессимистично настроенных предпринимателей, планирующих закрыть бизнес и уйти в найм» (31%). В основном это характерно для бизнеса на Дальнем Востоке, говорится в письме. О планах по сокращению персонала заявил каждый четвертый предприниматель. Еще часть (около 30%) говорят о рисках ухода в «тень» или использования схем налоговой оптимизации.
Предложения Минфина
Аналогичное снижение порога – с 60 млн до 10 млн руб. в год – предлагается для бизнеса на ПСН, следует из поправок в НК. Также кабмин предложил исключить из перечня видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется ПСН, торговлю через стационарные торговые объекты и услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом.
Одна из ключевых новелл законопроекта касается ставки стандартного налога на добавленную стоимость (НДС). Министерство планирует повысить ее на 2 п. п. до 22%. При этом для социально значимых товаров (продукты питания, лекарства, товары для детей и др.) она сохранится на текущем льготном уровне в 10%.
Помимо налоговых корректировок Минфин предлагает также «оптимизацию» льготных тарифов страховых взносов для МСП. Предлагается установить общие тарифы в 30% до достижения предельной базы по страховым доходам (в 2025 г. составляет порядка 2,8 млн руб. и рассчитывается как сумма доходов каждого работника за год. – «Ведомости») и 15% после ее достижения. При этом для приоритетных отраслей МСП, среди которых обработка, производство, транспорт, электроника и др., сохраняется пониженный тариф страховых взносов в размере 15%.
Изменение системы налогообложения без плавного переходного периода также повлечет значительные непредвиденные расходы, связанные с закупкой программного обеспечения, оплатой бухгалтерских услуг, отмечает бизнес. «Многие компании будут вынуждены заложить данные расходы в стоимость своей продукции и услуг, что приведет к снижению покупательской способности и росту цен», говорится в письме.
В результате изменений МСП потеряют конкурентные позиции на рынке, что снизит объем выручки и сократит налоговые поступления в бюджет, отмечается в письме. По оценкам бизнеса, дополнительные затраты на бухгалтерские услуги для налогового учета составят 40 000 – 50 000 руб. в месяц. Сейчас бухгалтерским и налоговым учетом, как правило, занимаются банки (90% компаний) по минимальным тарифам (5 000 руб. в месяц). При введении НДС банки не смогут осуществлять эту деятельность.
Одновременно с изменением критериев по применению УСН, отменяются льготы по страховым взносам, а также реформируется патентная система налогообложения (ПСН), что также окажет негативное влияние на микробизнес. ПСН имеют право применять индивидуальные предприниматели (ИП) со средней численностью работников не более 15 человек.
Сейчас субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) испытывают финансовую нагрузку и рост издержек из-за высоких ставок по кредитам, удорожания сырья и комплектующих, а также снижением спроса, отмечается в обращении. Отмечается рост просроченных платежей по кредитам среди МСП за год на 17% – с 635 млрд до 749 млрд руб. (на 1 августа 2025 г.). Частота дефолтов субъектов МСП выросла за последний год в 1,5 раза – до 8,1%, говорится в обращении. Также снижается уровень одобрения кредитов для МСП с 40% до 10% из-за «неудовлетворительного финансового положения», предупреждает бизнес.
Налоговые новации в части повышения НДС и снижения порога дохода для его уплаты бизнесу на УСН не обсуждались с бизнесом на стадии разработки, рассказала исполнительный вице-президент РСПП Мария Глухова на Всероссийском налоговом форуме ТПП. «Нам бы очень хотелось, чтобы со следующего года возобновилась традиционная практика обсуждения будущих новаций с предпринимательским сообществом», – подчеркнула она. Глухова отметила, что РСПП помимо повышения НДС волнует и вопрос снижения планки по годовому доходу для его уплаты, так как в Союзе «много региональных членов, которых касаются корректировки налогообложения малого среднего бизнеса».
Поправки окажут существенное влияние на микробизнес, отметил в разговоре с «Ведомостями» глава «Опоры России» Александр Калинин. По его словам, сейчас рентабельность в этом секторе составляет 10% – то есть при выручке в год, например, 12 млн руб., ежемесячный доход составляет 1 млн руб., а чистая прибыль – 100 000 руб. Если учесть, что бизнесу нужно будет платить НДС 5%, это 600 000 руб. в год (50 000 руб. в месяц). Таким образом, чистая прибыль в месяц уменьшится вдвое (до 50 000 руб.), а с учетом дополнительных ежемесячных затрат на бухгалтера и «1С» в размере около 50 000 руб., это и вовсе способно «свести к нулю» заработок предпринимателя.