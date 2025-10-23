ЦБ Турции опустил ключевую ставку ниже 40% впервые с 2023 года

Потребительская инфляция в Турции показала рост в сентябре впервые c мая 2024 г. Она достигла 33,29% в годовом выражении в сравнении с 32,95% в августе. В месячном выражении при этом уровень инфляции составил 3,23%, в то время как в августе он составил 2,04%.