ЦБ Турции опустил ключевую ставку ниже 40% впервые с 2023 года

Ведомости

Центральный банк Турции снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б. п.) – с 40,5 до 39,5% годовых, сообщил иностранный регулятор. Ниже 40% показатель в последний раз опускался в октябре 2023 г., когда ставка составляла 35%.

По данным турецкого ЦБ, в стране растет инфляция. В связи с этим там пообещали сохранять жесткую денежно-кредитную политику до того момента, пока не будет достигнута стабильность цен. Она также позволит ускорить процесс дезинфляции.

Потребительская инфляция в Турции показала рост в сентябре впервые c мая 2024 г. Она достигла 33,29% в годовом выражении в сравнении с 32,95% в августе. В месячном выражении при этом уровень инфляции составил 3,23%, в то время как в августе он составил 2,04%.

В мае 2023 г. ключевая ставка в Турции сохранялась на уровне 8,5%, но высокая инфляция вынудила ЦБ повысить ее в марте 2024 г. уже до 50%. Таким показатель оставался до ноября 2024 г.

