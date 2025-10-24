Министр энергетики США заявил о разрушительных последствиях шатдауна

Первый с 2019 г. шатдаун наступил в США 1 октября. Это произошло после того, как конгресс не смог утвердить ни годовой бюджет, ни временное финансирование на фоне разногласий между партиями. 5 октября глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет говорил, что в таких условиях ВВП страны может начать сокращаться на $15 млрд еженедельно. На следующий день президент США Дональд Трамп заявил, что из-за шатдауна в Соединенных Штатах уже начались увольнения государственных служащих.