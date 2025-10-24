Газета
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Министр энергетики США заявил о разрушительных последствиях шатдауна

Ведомости

Чем дольше продолжается шатдаун, тем более разрушительными будут последствия для удержания кадров и усилий по модернизации вооружений. Об этом заявил глава минэнерго США Крис Райт в соцсети X. 

Первый с 2019 г. шатдаун наступил в США 1 октября. Это произошло после того, как конгресс не смог утвердить ни годовой бюджет, ни временное финансирование на фоне разногласий между партиями. 5 октября глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет говорил, что в таких условиях ВВП страны может начать сокращаться на $15 млрд еженедельно. На следующий день президент США Дональд Трамп заявил, что из-за шатдауна в Соединенных Штатах уже начались увольнения государственных служащих. 

CNBC News отмечал, что предыдущие приостановки работы правительства оказали незначительное влияние на экономический рост, но длительный шатдаун может нанести определенный ущерб экономике страны.

17 октября Райт сообщил, что США готовятся отправить тысячи работников ядерной сферы в неоплачиваемые отпуска из-за шатдауна правительства. По его словам, эти должности занимают люди, которые играют решающую роль в модернизации американского ядерного арсенала.

