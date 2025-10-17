США могут отправить в неоплачиваемые отпуска тысячи работников ядерной сферы
США готовится отправить тысячи работников ядерной сферы в неоплачиваемые отпуска из-за шатдауна правительства, сообщил американский министр энергетики Крис Райт в соцсети Х.
По его словам, эти должности занимают люди, которые играют решающую роль в модернизации ядерного арсенала США.
15 октября министр финансов США Скотт Бессент заявил, что ущерб для страны от приостановки работы правительства может составлять до $15 млрд в день.
Шатдаун продолжается уже две недели. Республиканцам во главе с президентом США Дональдом Трампом и демократам не удалось прийти к согласию по вопросу продления финансирования работы правительства.
CNBC News отмечал, что предыдущие приостановки работы правительства оказали незначительное влияние на экономический рост, но длительный шатдаун может нанести определенный ущерб экономике страны.