Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

США могут отправить в неоплачиваемые отпуска тысячи работников ядерной сферы

Ведомости

США готовится отправить тысячи работников ядерной сферы в неоплачиваемые отпуска из-за шатдауна правительства, сообщил американский министр энергетики Крис Райт в соцсети Х.

По его словам, эти должности занимают люди, которые играют решающую роль в модернизации ядерного арсенала США.

15 октября министр финансов США Скотт Бессент заявил, что ущерб для страны от приостановки работы правительства может составлять до $15 млрд в день. 

Шатдаун продолжается уже две недели. Республиканцам во главе с президентом США Дональдом Трампом и демократам не удалось прийти к согласию по вопросу продления финансирования работы правительства.

CNBC News отмечал, что предыдущие приостановки работы правительства оказали незначительное влияние на экономический рост, но длительный шатдаун может нанести определенный ущерб экономике страны.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте