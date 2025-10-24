Из-за шатдауна США не смогут опубликовать данные по инфляции за октябрь

Первый с 2019 г. шатдаун наступил в США 1 октября. Это произошло после того, как конгресс не смог утвердить ни годовой бюджет, ни временное финансирование на фоне разногласий между партиями. 24 октября глава минэнерго США Крис Райт сообщал, что чем дольше продолжается шатдаун, тем более разрушительными будут последствия для удержания кадров и усилий по модернизации вооружений.