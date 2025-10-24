Из-за шатдауна США не смогут опубликовать данные по инфляции за октябрь
Правительство США не сможет опубликовать данные о динамике потребительских цен за октябрь из-за продолжающегося шатдауна. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в соцсети X.
По ее словам, приостановка работы правительства, к которой привели действия демократов, «скорее всего, помешает выпуску октябрьского отчета по инфляции». Левитт подчеркнула, что это вызовет «смятение в бизнесе, на рынках, в семьях и в Федеральном резерве».
«Инфляция в сентябре оказалась ниже ожиданий рынка благодаря экономической программе президента Дональда Трампа. Это хорошие новости для американских семей, и жаль, что демократы используют их как рычаг для финансирования здравоохранения для нелегальных иммигрантов», – добавила она.
Первый с 2019 г. шатдаун наступил в США 1 октября. Это произошло после того, как конгресс не смог утвердить ни годовой бюджет, ни временное финансирование на фоне разногласий между партиями. 24 октября глава минэнерго США Крис Райт сообщал, что чем дольше продолжается шатдаун, тем более разрушительными будут последствия для удержания кадров и усилий по модернизации вооружений.