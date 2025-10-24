Набиуллина: налог на сверхприбыль банков не будет полезным для экономики
Введение в России налога на сверхприбыль банков не только не принесет пользу экономике, но и может привести к обратным последствиям, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания регулятора по ключевой ставке.
«Как и в других отраслях, большая часть прибыли банков идет на инвестиции. <…> Именно капитал дает возможность увеличивать и расширять кредитование экономики. По сути, каждый изъятый рубль из капитала – это сокращение потенциала кредитования на 10 руб. Это арифметика», – объяснила глава ЦБ.
22 октября такое же мнение выразил глава Минфина России Антон Силуанов. Он отметил, что экономике необходимы кредиты и на фоне высоких процентных ставок важно их снижать для повышения доступности. При этом ведомство, по словам Силуанова, может рассмотреть предложения по налогу на роскошь в будущем, но не считает его значительным источником доходов.
Группа депутатов во главе с лидером фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергеем Мироновым еще в октябре 2024 г. внесла в Госдуму законопроект «О налоге на сверхприбыль банков». Документ предлагал механизм изъятия дополнительной прибыли у банков посредством разового сбора.