Набиуллина: налог на сверхприбыль банков не будет полезным для экономики

22 октября такое же мнение выразил глава Минфина России Антон Силуанов. Он отметил, что экономике необходимы кредиты и на фоне высоких процентных ставок важно их снижать для повышения доступности. При этом ведомство, по словам Силуанова, может рассмотреть предложения по налогу на роскошь в будущем, но не считает его значительным источником доходов.