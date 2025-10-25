С 1 января в России вырастут ставки таможенных сборов на импортные товары

Как уточнили в министерстве, корректировка ставок осуществляется в рамках обязательств России перед Всемирной торговой организацией (ВТО). При этом пошлины на экспорт, а также сборы для физических лиц, ввозящих товары для личного пользования, и для водных и воздушных судов останутся без изменений.